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Продающие приложения наращивают обороты 13/10/2017

Продающие приложения наращивают обороты

Согласно исследованию App Annie, американские потребители тратят почти 50 минут в месяц на покупки через мобильные приложения. Это составляет около 10 часов в год. Причем в приложениях таких компаний, как Amazon, Etsy, Wish, посещаемость растет более быстрыми темпами, чем в приложениях традиционных торговых сетей.

Рост времени использования покупателями пяти наиболее популярных в США приложений составил в первом полугодии нынешнего года свыше 60% по сравнению с аналогичным периодом года прошлого. У приложений традиционных розничных торговцев этот показатель не превысил 50%.

Если рассматривать среднемесячные сессии, то здесь разница оказывается еще ощутимей: рост посещаемости на 25% для цифровых компаний против 15% роста для компаний традиционной торговли.

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Продолжая сравнение, App Annie приводит в качестве примера две непрерывно конкурирующие компании: Amazon, клиенты которой посещали приложение в первом полугодии в среднем 19 раз в месяц, и Walmart, чьи пользователи обращались к мобильным покупкам в тот же период лишь 12 раз в месяц.

В США в пятерку ведущих по посещаемости продающих мобильных приложений вошли как новая, так и старая версии приложений Amazon: Amazon и Amazon Shopping, а также Wish, Etsy и Zulily. Amazon Shopping также было признано лучшим приложением в Германии и заняло второе место в японском рейтинге.

Amazon, Wish, Etsy, AliExpress и Amazon Prime Now составили в США в первом полугодии ТОП-5 приложений по количеству активных пользователей.

Среди приложений традиционных торговых сетей в пятерку с самой высокой посещаемостью в указанный период вошли Walmart, Cartwheel (старая версия, которая сейчас находится в процессе слияния с основным приложением Target), Kohl's, The Home Depot и Kroger. По ежемесячной активности в ТОП-5 вошли Walmart, Walgreens, Cartwheel, Kohl's и Target. В частности, Walgreens в росте пользователей аудитории не отстал от цифровых компаний: он составил 65% год к году.

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В исследовании также отмечается, что приложениями традиционных магазинов потребители чаще пользуются, находясь в дороге. Очевидно, они ищут подъездные пути или выбирают магазин, в котором имеется в наличии нужный товар. В то же время к приложениям цифровых компаний чаще обращаются через Wi-Fi, то есть находясь на работе или дома.

Эти данные ритейлерам следует учитывать в наступающем предпраздничном сезоне. Аналитики App Annie прогнозируют, что покупатели США в общей сложности проведут в мобильных приложениях в этот период около 12 млн часов. А в ″Черную пятницу″ и ″Киберпонедельник″ вместе взятые общее время использования приложений увеличится на 40% по сравнению с прошлым годом.

В App Annie также предсказывают рост продаж, которые осуществляются только через мобильные приложения и по эксклюзивным предложениям. Вырастет и популярность функций приложений, позволяющих ориентироваться непосредственной в традиционных торговых точках. В числе таких функций визуальный поиск Target и Scan-and-Go от Walmart.



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