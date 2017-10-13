Привет, оружие: "Калашников" "выстрелил" в Сети

Российский оружейный концерн "Калашников" представил новый интернет-магазин гражданского стрелкового оружия. Оформление заказов происходит на сайте Kalashnikov.com, выдача товара происходит в ближайшей бренд–зоне концерна.

Для выбора доступен широкий выбор охотничьего, тактического, охолощенного оружия, а также массогабаритные макеты. Для оформления заказа достаточно заполнить форму, указать удобное место получения из перечня бренд-зон и отправить заявку на рассмотрение. Подтверждение заказа отправляется на указанный адрес электронной почты, после чего менеджер клиентского отдела связывается с покупателем.

Кроме оружия, в интернет-магазине представлены футболки и другая сувенирная продукция. По словам директора по маркетингу "Калашникова" Владимира Дмитриева, концерн планирует половину выручки к 2020 году получать от продажи не военных товаров. В частности, от макетов оружия и спортивных товаров.

В прошлом году "Калашников" открыл свой официальный интернет-магазин для продажи гражданской и сувенирной продукции. В концерне хотят к 2020 году нарастить продажи товаров гражданского назначения.