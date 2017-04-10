При экспорте станет легче не платить НДС

Интернет-магазинам, отправляющим товары за рубеж по почте, упростят получение нулевой ставки НДС. Соответствующие изменения в Налоговый кодекс приняла в первом чтении Госдума.

Теперь онлайн-продавцам, отправляющим посылки через почту, достаточно будет предоставить документы, подтверждающие фактическую оплату покупателем реализованных товаров, а также копии таможенной декларации CN 23 (ее форма установлена Всемирным почтовым союзом), которая сопровождает международные почтовые отправления.

Ранее экспортеры, использующие почту для транспортировки своего товара, могли лишь теоретически претендовать на нулевой НДС, практически это было невыполнимо. Изменения в законодательстве позволят российским интернет-магазинам получать нулевую ставку НДС, а значит – избегать двойного налогообложения – в России и за рубежом.

По словам депутата Александра Авдеева, у российских интернет-магазинов появятся дополнительные ценовые конкурентные преимущества. Замминистра финансов Илья Трунин заявил, что министерство не ожидает больших потерь бюджета из-за нулевой ставки. Сейчас из 225 млн почтовых отправлений, оформленных "Почтой России", только 2% – это экспорт. В 2016 году по сравнению с 2015 годом почтовый экспорт увеличился на 33%.

"Любые попытки улучшить условия экспорта в ecommerce, безусловно, мы рассматриваем как позитивный тренд. Однако, если государство в целом хочет увеличить экспорт и простимулировать активность российских интернет-магазинов, необходимо улучшать не только условия для "Почты России" (документ CN 23 может использовать только она), но и для альтернативных экспресс-перевозчиков. При льготных условиях для экспорта, созданных только для монополиста, взрывного роста ожидать не приходится", – прокомментировал Oborot.ru директор Boxberry International Марат Артуганов. Он отметил, что в настоящее время альтернативные перевозчики без уплаты таможенных пошлин могут оперировать заказами интернет-магазинов стоимостью не более 200 евро (работая в рамках Решения Комиссии Таможенного союза № 263 от 20 мая 2010 года). "Уверен, что повышение лимита на упрощенную процедуру экспорта с 200 до 1000 евро и возможность использовать эти документы для подтверждения возврата НДС повлияют на увеличение процента экспорта сильнее, чем текущая инициатива по возврату НДС через "Почту России" и CN 23″, – заявил Oborot.ru Артуганов.

Согласно законопроекту, если экспортеры не захотят собирать подтверждающие документы, они смогут отказаться от нулевой ставки НДС и платить 10- или 18-процентный налог в зависимости от категории товара.

Исполнительный директор Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов считает, что законопроект делает возврат НДС проще, но бюрократическая процедура остается по-прежнему сложной. "Выходом стала бы автоматическая передача информации в налоговую, ведь у каждой посылки есть уникальный штрих-почтовый идентификатор", – предложил Соколов.

Одновременно с инициативами по облегчению налогового режима для российских интернет-магазинов готовятся меры, ужесточающие его для иностранных торговцев. Лоббирует законопроект АКИТ. В ассоциации уверены, что рост трансграничных покупок россиян является угрозой для внутреннего интернет-рынка страны. Против законопроекта выступает Национальная ассоциация дистанционной торговли (НАДТ), куда входят несколько крупных иностранных интернет-ритейлеров.