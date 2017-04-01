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Предложите мобильному покупателю похожий товар 14:10

Предложите мобильному покупателю похожий товар

Онлайн-продавцы смогут бесплатно привлечь больше покупателей, которые ищут предмет по его изображению. Google начал показывать похожие товары при поиске по картинкам на мобильных устройствах.

Функция "Похожие товары" поисковика отображает при нажатии на изображение подборку товаров, похожих на те, что изображены на снимке. Чтобы ваши предложения были включены в результаты поиска, на страницах сайта нужно использовать разметку schema.org/Product. У товара должны быть указаны название, изображение, цена и валюта, а также данные о его доступности.

Руководитель отдела автоматизации ArrowMedia (Kokoc Group) Алексей Мартынов считает, что нововведение Google поможет интернет-магазинам увеличить охват целевой аудитории за счет дополнительных показов, за которые им не придется платить.

"Функция "Похожие товары" в мобильном поиске Google сравнима с аналогичным инструментом "Яндекс.Маркета", запущенным в прошлом году. Он дал пользователям возможность делать заказы по картинкам из поиска. Однако в отличие от "Похожих товаров" Google, которые пока запущены только на смартфонах и планшетах, инструмент российского поисковика работает и на десктопах", – прокомментировал Oborot.ru Мартынов. В его компании уже протестировали инструмент в российском и британском сегменте Google и пришли к выводу, что алгоритм машинного зрения оставляет желать лучшего. "Например, по клику на рюкзак за 31$, продающийся на AliExpress, поисковик предлагает в качестве альтернативы сумку Michael Kors за 248$ на eBay", – поделился с Oborot.ru Мартынов. Он порекомендовал всем ecommerce проектам проверить микроразметку в формате schema.org для того, чтобы после полноценного запуска "Похожих товаров" Google мог правильно проиндексировать и обновить информацию о товарах на сайте.

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Новая функция работает на базе технологии машинного зрения. Пока что она используется в таких категориях как сумки, солнцезащитные очки и обувь. Ожидается, что в дальнейшем этот список будет расширен.

Чтобы увидеть свои изображения в результатах поиска по картинкам, интернет-магазину нужно использовать команду "site:вашдомен.com". Повторная индексация сайта может занять до недели.

В прошлом году Google запустил показ PLA в поиске по картинкам. На мобильных устройствах они отображаются в формате карусели над результатами органической выдачи.




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