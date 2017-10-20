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"Почта России" выступила за снижение беспошлинного порога 13:37

"Почта России" выступила за снижение беспошлинного порога

Гендиректор "Почты России" Николай Подгузов в письме к вице-премьеру Аркадию Дворковичу предложил обсудить с представителями стран-участников Евразийского экономического союза поэтапное уменьшение до 50 евро порога беспошлинного ввоза иностранных посылок.

В документе уточняется, что сначала можно снизить порог до 200 евро к 1 января 2019 года. Затем через год – до 100 евро, и к 1 января 2021 – до 50 евро. По собственным данным "Почты России", стоимость 93% иностранных интернет-покупок и сейчас не превышает 50 евро. Тем не менее Подгузов считает, что такое ступенчатое снижение не нанесет сильного удара, позволит сохранить темпы роста трансграничной электронной торговли и увеличить доходы федерального бюджета в среднесрочной перспективе.

Резкое же уменьшение лимита может привести к падению объемов входящих отправлений, как это произошло в Беларуси, считает Подгузов. В этой стране после введения порога в 22 евро число трансграничных посылок снизилось на 37%. Прогноз "Почты России" для нашей страны выглядит не так угрожающе, но ощутимо. Пока что речь идет о падении на 15%, однако это может привести к снижению доходов почтового оператора более, чем на 16 млрд рублей ежегодно.

Сейчас пороговые значения беспошлинного ввоза в странах ЕАЭС не одинаковы. Например, в Армении лимит ввоза установлен на отметке в $150, в Казахстане – 1 000 евро, в Киргизии – 1 000 долларов. Если проект будет одобрен, 50 евро станут верхней границей для всего ЕАЭС, а уже входящие в союз страны смогут далее самостоятельно ужесточить данную норму.

Подгузов также напомнил, что в данный момент "Почта России" разрабатывает технологию, позволяющую взимать пошлину автоматически еще в момент заказа товара на иностранном ресурсе. Этот проект госоператор тестирует вместе с AliExpress, где россияне совершают до 80% всех трансграничных покупок.

Тестирование планируется завершить в апреле 2018 года. Если оно даст хорошие результаты, "Почта России" займет сильную позицию. Пока что противники снижения лимита беспошлинного ввоза упирают на сложность и высокую стоимость администрирования нововведения. Необходимо разработать процедуры, которые включат в себя расчет пошлины, выписки таможенно-приходного ордера, пересылку отправлений с контролем уплаты пошлины, прием денежных переводов на оплату перед вручением почтового отправления.

На письме стоит резолюция вице-премьера от 11 октября с поручением аппарату правительства: "Срочно. Актуализируйте расчет бюджетного эффекта при разных порогах с участием Минфина и "Почты России".



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