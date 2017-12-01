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"Почта России" начала внедрять почтоматы 14:24

"Почта России" начала внедрять почтоматы

В отделениях "Почты России" начали устанавливать почтоматы для выдачи заказов из интернет-магазинов. Один из первых терминалов появился в отделении нового формата на Ленинском проспекте в Москве. "В открытом отделении нового формата работает зона 24/7, в которой расположен почтомат для самостоятельного получения отправлений", – сообщили в компании.

Генеральный директор "Почты России" Николай Подгузов заявил, что в Московском регионе будут реконструированы еще около 30 "отделений будущего". В них будут установлены автоматизированные терминалы самообслуживания для самостоятельной упаковки, взвешивания, тарификации и оплаты почтовых отправлений. Это позволяет значительно сократить время контакта клиента с оператором отделения.

В новом отделении "Почты России" открыт центр выдачи и приема посылок (ЦВПП), специализирующийся на услугах по отправке и приему посылок и мелких пакетов от физических лиц, а также компаний малого и среднего бизнеса. В настоящее время уже действует 154 ЦВВП в Московском регионе, в том числе 111 центров в самой столице.

По данным Data Insight, в 2016 году началось массовое подключение интернет-магазинов к сети ПВЗ, вызванное ростом популярности такого способа доставки среди покупателей. За прошлый год через сторонние ПВЗ прошло около 29 млн посылок из интернет-магазинов, что составляет примерно 15% от всего внутрироссийского рынка заказов.

По состоянию на середину января 2017 года в России было установлено 850 почтоматов. Тогда же в Data Insight утверждали, что если планы всех игроков в текущем году будут реализованы в полной мере, то к этому декабрю число боксов должно увеличиться более, чем в 4 раза.

По данным GFK, в России популярность доставки в почтоматы за последние три года ощутимо выросла. По мнению экспертов, количество подобных терминалов в России может достичь 50 тыс. штук, если интернет-торговля будет показывать рост по 30% в год.

Ранее ″Почта России″ подвела предварительные итоги работы за 9 месяцев 2017 года. В этот период объем обработанных международных почтовых отправлений вырос на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 208 млн (145,6 млн в 2016 году). По сравнению с результатами первого полугодия рост несколько замедлился: за 6 месяцев он составлял свыше 50%.



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