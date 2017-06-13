Петербургский ритейлер одежды нацелился на рынок США

Петербургский продавец одежды oodji планирует открыть интернет-магазин в США. Это вторая попытка ритейлера прорваться дальше Ближнего Зарубежья.

Компания "выдала" себя, разместив на рекрутинговом сайте вакансию руководителя офиса в США. Среди будущих обязанностей перечислялись: осуществление стратегии развития ecommerce для рынков США, развитие ассортимента продукции и логистических решений для онлайн-торговли по США. Также в oodji озаботились поиском сотрудника, который бы переводил описания товаров на английский язык. Вывод напрашивался сам собой.

Однако в компании, принадлежащей петербургским бизнесменам Дмитрию Гарбузову и Дмитрию Ермакову, раскрытию планов не обрадовались и не стали напрямую подтверждать свои намерения, пообещав обо всем рассказать "в свое время".

Может быть, в oodji еще просчитывают варианты, поскольку первая попытка экспансии на Запад оказалась не слишком удачной. В 2010 году магазины молодежной одежды под вывеской oodji открылись в Польше, Чехии и Словении. Однако через 5 лет компания ликвидировала всю свою европейскую сеть. Теперь ее присутствие ограничивается только представительством на европейской площадке Amazon.

Компания oodji предложит в США одежду как собственного производства (ее отшивают в Китае), так и других производителей, рассчитанную на покупателей сегмента "эконом". Однако эксперты говорят, что американский рынок одежды покорить гораздо труднее, чем российский: он более насыщенный. Например, там насчитывается около 150 тысяч марок одежды, в то время как на отечественном рынке их ровно в 10 раз меньше.