Онлайн приносит "М.Видео" пятую часть продаж

Онлайн-продажи "М.Видео" в ноябре этого года впервые достигли доли в 20% в общем обороте. В сумме за 11 месяцев доля онлайна в продажах превысила 15%, сообщает пресс-служба компании.

Онлайн-оборот "М.Видео" растет в три раза быстрее рынка. С января по ноябрь включительно они увеличились на 37%, а рынок в целом – только на 10%, добавляют представители ритейлера.

Рост онлайн-продаж в "М.Видео" связывают с упором на омниканальную стратегию развития. "Успех "М.Видео" в электронной коммерции наглядно демонстрирует, что ритейлер может быть эффективным и в традиционной рознице, и в Интернете, – считает главный исполнительный директор компании Энрике Фернандес".

В этом году ритейлер доработал дизайн сайта, сделав оформление заказов проще и удобней для пользователей. В результате только этих изменений сам процес заказа ускорился вдвое, а конверсия из посетителей в покупателей выросла на 5%.

Кроме того, компания обновила свою программу онлайн-кредитования, расширила ассортимент, сняла лишние ограничения при оформлении онлайн-заказов и доработала логистические процессы. В "М.Видео" также считают, что свой вклад в рост онлайн-продаж внесла новая методика планирования и запуска промоактивностей. В ноябре трафик на сайт увеличился на 31% год к году, а уровень конверсии на 65%. В среднем по году эти показатели приросли на 19% и 10%.

По географии, быстрее всего интернет-продажи компании росли в Сибири. В этом регионе ноябрьские продажи выросли более чем вдвое по сравнению с прошлым годом. Среди лидеров также Юг (+90%), Центр (+84%) и Урал (+83%). В целом по году онлайн продажи "М.Видео" в этих регионах также увеличились в полтора раза.

В разрезе товарных категории, быстрее других росли продажи смартфонов и аксессуаров (+159% в деньгах), консолей, игрового контента и других товаров для геймеров (+110%) и крупной бытовой техники (+22%), говорят в компании. По итогам ноября самыми востребованными интернет-покупками стали мелкая бытовая техника, смартфоны и видеоигры.