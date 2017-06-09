Онлайн-покупателей стало на 3% больше

Доля россиян, которые делают покупки в Интернете, в 2016 году увеличилась на 3% до 23% по сравнению с 2015 годом. Об этом свидетельствуют данные исследования Института статистических исследований и экономики знаний НИУ "Высшая школа экономики" (ВШЭ). Среди пользователей Интернета товары и услуги онлайн заказывают 30%, то есть 24 млн человек.

Россия пока отстает в этом показателе от развитых стран Европы, где покупки в онлайне совершают в среднем 70% местных жителей (а в Великобритании и Дании – более 80%). Среди стран Европы меньше, чем у нас в стране, покупают в Интернете только в Болгарии (17%) и Румынии (12%).

В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) считают оценки ВШЭ заниженными. По данным АКИТ, покупки онлайн делают не менее 40% населения в возрасте 15-72 лет, а среди интернет-пользователей этот уровень достигает 50-60%.

Однако и ВШЭ и АКИТ сошлись во мнении, что развитие российского есommerce замедляют, в том числе, запрет на продажу лекарств, алкоголя и ювелирных изделий.

Эксперты прогнозируют, что интернет-ритейл увеличит свои объемы по мере повышения доверия к нему населения. Сейчас ему доверяют всего 19% россиян, а 54% предпочитают делать покупки лично, в офлайне.

Данные исследования ВШЭ свидетельствуют, что активнее всего россияне приобретают в Сети одежду, обувь и спорттовары (48% онлайн-покупателей), предметы домашнего обихода (26%) и электронику (14%). Меньше всего наших соотечественников интересуют продукты питания (9%) и медицинские товары (10%).

Стоит отметить рост популярности безналичного расчёта. Доля россиян, которые рассчитываются в интернет-магазинах за товары и услуги банковскими карточками выросла на 21% до 68%.

В "Яндекс.Маркете" с оптимизмом смотрят на развитие интернет-ритейла. Руководитель службы аналитики компании Владислав Исмагилов сообщил, что отмечается рост числа тех, кто готов ради экономии времени автоматизировать целый ряд регулярных или бытовых покупок и перевести их в онлайн вместо поездок в торговые центры по выходным. По его словам, экономия времени становится одним из главных факторов роста популярности онлайн-торговли.

Кроме того, в онлайне россияне ищут низкие цены. По данным исследования PricewaterhouseCooper's, ценовой фактор назвали решающим при покупках в интернет-магазине 41% жителей Москвы и Санкт-Петербурга и 43% жителей других регионов.