Немцы не осилили онлайн-продажу бакалеи

Немецкая сеть продуктовых гипермаркетов Kaufland объявила о прекращении онлайн-продаж продуктов питания всего лишь через год после запуска услуги. Аналитики IGD Retail Analysis считают, что сервис не покроет издержки доставки и не обеспечит высокий рост прибыли.

В ноябре компания отказалась от запуска онлайн-продаж в Гамбурге, ограничив работу сервиса Берлином. Однако и здесь направление было решено закрыть.

У Kaufland возникли проблемы и в традиционной торговле. Совет города Девентера в Нидерландах не дал разрешения на открытие первого продуктового супермаркета компании в этой стране. По мнению руководства города, запланированный Kaufland огромный магазин сделает остальных торговцев неконкурентоспособными.

Тем не менее, не только Kaufland отказался от интернет-канала. В прошлом месяце другая сеть продуктовых супермаркетов, Lidl, объявила о том, что прекращает онлайн-продажи. В IGD Retail Analysis считают, что традиционный немецкий продуктовый ритейл оказался не готов к тем трудностям, которые возникают при торговле через Интернет продуктами питания по сниженным ценам.