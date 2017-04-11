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На форуме обучат оптимизации конверсии на сайте 11/04/2017

На форуме обучат оптимизации конверсии на сайте

17-18 апреля в Москве в Японском доме пройдет E-commerce Marketing Forum EMF "Часть 2. Конверсия". В первый день здесь научат увеличивать прибыль на одно посещение сайта, во второй – представят лучшие практики и тактики от ведущих спикеров индустрии.

Форум будет полезен владельцам и топ-менеджерам бизнеса, директорам по маркетингу и ecommerce, интернет-маркетологам, менеджерам по performance маркетингу, IT директорам, руководителям веб-разработки, менеджерам по IT продукту.

"Не имеет значения, чем вы торгуете и какой у вас трафик на сайт. В рекламе вашего товара важен один лишь параметр – норма прибыли на одно посещение сайта. Она же зависит от размера среднего чека и конверсии в покупку. На форуме EMF "Часть 2. Конверсия" мы выявим все факторы, влияющие на эффективность конверсии, и обсудим, как ими управлять", – сообщил основатель E-commerce Solutions Ефим Алдухов.
Участники узнают:

  • Как увеличить средний чек?
  • Что делать с брошенными корзинами?
  • Как управлять каталогом и сделать товары интересными для покупателей?
  • Какие инструменты используются для оптимизации конверсионной воронки?
  • Как стимулировать предоплату товара?

Участники также научатся продуктивно контролировать воронку продаж без фултайм-аналитика в команде, находить точки потери конверсии и контролировать курьерские службы для повышения доли выкупа.
Во второй день EMF выступят спикеры со своими кейсами и решениями. По мнению одного из них, ex. Head of e-commerce "Технониколь" Руслана Ишмаметова, главным трендом 2017 года для российского рынка электронной торговли станет работа над эффективностью.
"В рамках обучающего форума как раз и рассматривается системно весь спектр задач по маркетингу. В первую очередь форум будет полезен владельцам небольших и средних интернет-магазинов, руководителям интернет-магазинов и отделов маркетинга, представителям офлайн-ритейла, которые запустили или только планируют запуск проектов электронной торговли", – сообщил он.
Зарегистрироваться на мероприятие можно здесь.




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