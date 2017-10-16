Москвичи сделали "Салатницу" демократичнее

На рынок онлайн-торговли продуктами питания Санкт-Петербурга выходят московские предприниматели. Новый продовольственный интернет-супермаркет с участием столичных инвесторов запускается на базе уже существующего онлайн-проекта "Салатница". Если раньше "Салатница" была рассчитана на премиум-сегмент, то сейчас она позиционирует себя как онлайн-гипермаркет низких цен.

Одноименный интернет–магазин, специализировавшийся на премиальной продукции и предлагавший узкий ассортимент товаров с высокой наценкой, работал с октября 2016 года. Руководители "Салатницы" пришли к выводу, что такая модель не сможет масштабироваться: предложение ориентировано на слишком узкую аудиторию. После этого они решили запустить на базе имеющегося ресурса более демократичный проект.

Принцип доставки, как обещано, останется тем же: с 10:00 до 24:00 в день заказа, время доставки – от трёх часов. При оформлении заказа на сайте можно выбрать наиболее удобный для себя временной интервал. Стоимость доставки по Санкт-Петербургу – 300 рублей. Если стоимость заказа превышает 2,5 тыс., доставка будет бесплатной.

До 2020 года инвесторы планируют вложить в "Салатницу" 900 млн рублей. К этому сроку интернет-гипермаркет должен достичь миллиардного годового оборота. Расчетный срок окупаемости проекта составляет 6 лет.

Как свидетельствуют исследования, жители Петербурга стали гораздо чаще покупать онлайн продукты питания. По сравнению с прошлым годом их расходы на продовольственные заказы в Интернете выросли в 22 раза. Эксперты считают, что петербуржцы начали заказывать в Сети то, что раньше покупали в ближайших торговых точках.

Интерес инвесторов к онлайн-торговле продуктами питания был замечен еще в прошлом году. На рынок выходили как новые игроки, так и традиционные продуктовые сети, развивающие под своим брендом интернет-магазины на основе существующих супермаркетов. А недавно интернет-ритейлер Ozon.ru запустил продажи свежих и замороженных продуктов со своего склада в Твери.