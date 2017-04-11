Минпромторг запросил прогнозы рынка ecommerce

Cразу несколько крупных компаний получили письмо из Минпромторга с просьбой "направить информационно-аналитические материалы, связанные с экспертной оценкой объема и динамики, а также прогноза развития внутренней и трансграничной электронной торговли в РФ". Указанная информация нужна чиновникам "в целях доработки проекта Стратегии развития электронной торговли в РФ на 2017-2018 гг. и на период до 2025 года".

Кроме прогноза, Минпромторг запросил и методику, используемую при его составлении. В министерстве сообщили, что информация должна быть предоставлена не позже 12 апреля 2017 года.

Как написал в своем блоге на Facebook основатель Retail Rocket Николай Хлебинский, такой запрос получили Data Insight, "Яндекс", Morgan Stanley, Nielsen и еще десяток компаний. Хлебинский отметил, что запрашиваемая информация просто так предоставлена быть не может, так как "со всеми клиентами подписаны NDA". Причем даже если бы данные и могли быть предоставлены, то заполнить предложенные Минпромторгом графы в принципе затруднительно: к примеру, кто сейчас может достоверно указать долю мобильной электронной торговли в % за 2011 год? Большие вопросы вызывает и показатель "Уровень удовлетворенности спроса населения от покупок в Интернете", который Минпромторг предлагает измерять в неизвестных единицах.

Президент Национальной Ассоциации Дистанционной Торговли (НАДТ) Александр Иванов выразил удивление позицией Минпромторга: "Будем надеяться, что фантазии насчет рынка от "с дубу рухнувших", возомнивших себя "искпертами", не повлияют на понимание ведомством ситуации в отрасли". По его мнению, маловероятно, что Минпромторг "не в курсе, кто и что из себя на этом рынке представляет".

В АКИТ считают важным, чтобы Минпромторг пользовался данными из всех возможных источников. По мнению председателя комитета по стандартизации АКИТ Александра Логунова, при незначительном расхождении данных общие тренды останутся неизменными. Он сообщил, что АКИТ уже предоставила Минпромторгу свою статистику. "Исследование рынка электронной коммерции за 2016 год АКИТ публично представила в марте 2017 года, передав данные в расширенном виде в Минпромторг для подготовки стратегии", — сказал Александр Логунов.

Напомним, в конце марта на совместном совещании Минпромторг и представители бизнеса одобрили проект стратегии развития ecommerce, подготовленный АКИТ в сотрудничестве с АЭТП, но с оговоркой, что требуется его дальнейшая додоработка.