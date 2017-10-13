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Минэкономразвития поддержало "налог на AliExpress" 13/10/2017

Минэкономразвития поддержало "налог на AliExpress"

Минэкономразвития выступило за выравнивание условий для российских и зарубежных ритейлеров на отечественном рынке в виде введения 18% НДС для последних. Государство должно получать отчисления с каждой посылки с товаром, полученной из-за границы. Министерство рассматривает отсутствие НДС на товары с иностранных электронных площадок как фактическое уклонение от налогов, заявил журналистам заместитель министра экономического развития Олег Фомичев.

"Мы должны здесь выравнивать условия конкуренции для российских торговых площадок и зарубежных. Иначе у нас никогда, во-первых, не будет своей электронной торговли, во-вторых, зарубежные площадки тоже не заинтересованы размещать здесь у нас свои представительства, логистические центры и так далее, если им гораздо дешевле и выгоднее напрямую через почтовые отправления сюда все присылать", – сказал замминистра. По его словам, речь идет не о введении нового налога, а о распространении существующего НДС на поставляемые иностранными интернет-ритейлерами товары, которые сейчас системой налогообложения "не вылавливаются".

Между тем, американская корпорация eBay и аудиторская компания Ernst & Young подсчитали, что подобное "вылавливание", а также подготовка документов, оплата труда работников обойдутся государству дороже предполагаемого дохода как минимум на 25 млрд рублей. К такому выводу исследователи пришли, изучив опыт других государств, которые ввели подобные условия для кроссбордера.

Комментируя вопрос о возможных потерях бюджета из-за затрат на администрирование НДС с большого количества отправлений, Фомичев уточнил: "Сейчас рассматриваются варианты, чтобы это администрирование было минимально по затратам для всех участников процесса. Этот риск мы все понимаем и с ним как раз сейчас работаем".

Также среди неблагоприятных последствий введения НДС аналитики упоминают возможный рост нелегального импорта, как альтернативы подорожавшим зарубежным товарам. Кроме того, прогнозируется рост цен на отечественные товары. Ведь, как известно, именно российские ритейлеры и их представитель АКИТ постоянно жаловались на невозможность конкурировать по цене с тем же AliExpress.

Пока же объем трансграничной торговли в РФ растет. В первом полугодии 2017 года он вырос на 34% по сравнению с тем же периодом 2016 года и составил 178 млрд рублей. АКИТ прогнозирует, что по результатам 2017 года доля трансграничной торговли в обороте ecommerce в России составит 37%, а ее объем — 420 млрд рублей.



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