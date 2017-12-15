"Мегафон" запустил кэшбек-сервис за интернет-покупки

"Мегафон" объявил о запуске кэшбек-сервиса "Специи". Интернет-магазины из числа партнеров компании, которых насчитывается уже почти четыре сотни, будут возвращать часть средств онлайн-покупателям. Возврат может быть как в процентах – компания обещает до 15% в определенных магазинах, так и в твердой сумме.

Деньги будут зачисляться на мобильные счёта абонентов, их можно потратить на услуги связи и другие покупки. Если у пользователя есть банковская карта "Мегафона", привязанная к счёту телефона, то он может снимать полученные средства в банкоматах.

Оператор разработал "Специи" совместно с компанией Quantum-A, которая занимается технической реализацией сервиса и интеграцией партнёрских площадок. В "Мегафоне" рассказали, что проект стал частью экосистемы сервисов компании, которые оказывают клиентам услуги вне сферы связи.

Деньги начисляются на счет абонента автоматически, то есть, не нужно обращаться с заявлением в компанию. Правда, уйдет на возврат не меньше месяца. Однако кэшбэк может быть не начислен или отклонен магазином при использовании в заказе промокодов, бонусных карт, программ лояльностей и т.п.

По словам директора по новым бизнесам и партнерствам "Мегафона" Яна Кухальского, около 20% покупателей в России пользуются кэшбек-сервисами. По собственным данным компании, около 40% абонентов проявляют интерес к подобным предложениям от мобильных операторов.

Полный список партнеров "Мегафона" можно найти на сайте "Специи". Среди них есть такие популярные магазины, как AliExpress, "М.Видео", LaModa, KupiVIP.ru, Yves Rocher, Booking.com, Aviasales, OBI, Delivery Club, JD.ru и другие. Правда, с АлиЭкспрессом сразу же вышла неувязка. Представители российского офиса AliExpress сообщили vc.ru, что у торговой площадки нет функции выплаты кэшбека, и она не договаривалась о таком партнёрстве с "Мегафоном".

В пресс-службе оператора уточнили, что они работают с торговым сервисом не напрямую, а выплачивают кэшбек на AliExpress с помощью сервиса Admitad. В Admitad сказали, что партнёрская программа с AliExpress на глобальном уровне работает с 2013 года.

Анонсируя новый сервис в твиттере, "Мегафон" написал: "Не спеши писать что-то в духе: «Пф, и вы тоже». Да, и мы тоже!"Действительно, кэшбэк в последнее время становится популярным сервисом. Он стимулирует совершать покупки в этом магазине, либо приобретать карту данного банка. По оценке "Nielsen Россия", развитие программ лояльности и персонализации покупательского опыта на фоне кризиса стало трендом в российском интернет-ритейле. Подобные программы способствуют повышению трафика и среднего чека ритейлера, увеличивая его вес в структуре расходов потребителя.