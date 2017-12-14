Mail.ru расскажет офлайн-ритейлерам об онлайн-клиентах

Mail.ru и X5 Retail объявили о старте проекта по оценке влияния онлайн-рекламы на покупательское поведение офлайновых потребителей. В тестировании нового рекламного инструмента уже поучаствовал международный холдинг Dentsu Aegis Network, говорится в сообщении Mail.ru.

Проект предусматривает предоставление доступа ритейлеру к обезличенным данным его клиентов. Так, например, можно будет определить модели покупательского поведения клиентов, что, в свою очередь, должно помочь гибче настраивать таргетинги и повышать эффективность рекламных кампаний. Помимо этого, информацию о покупательском поведении можно соотносить с результатами продаж в "Пятерочке", "Перекрестке" и "Карусели".

Доступ к аудиторным сегментам предоставляется через Data Marketplace myTarget. В Mail.ru обещают, что скоро там появятся общедоступные сегменты, монетизироваться которые будут по CPM-модели.

Все это, по замыслу компании, позволит рекламодателям гибче настраивать рекламные кампании и лучше контролировать изменение спроса на тот или иной продукт.

Директор по стратегическому маркетингу X5 Retail Group Вадим Капустин, комментируя пилотный проект, отметил, что сейчас все работающие на массовом рынке компании стремятся получить данные об индивидуальных предпочтениях своих клиентов. В Х5 данные о покупках используют с тем, чтобы улучшить работу производителей продуктов питания. Получая четкую информацию о предпочтениях покупателей, производители смогут лучше оптимизировать свои маркетинговые затраты.

Говоря о новом проекте, руководитель Data Lab Dentsu Aegis Network Михаил Шкляев отметил, что сторонам фактически удалось решить самую большую проблему ритейлеров – они смогли получить данные о том, как каждый конкретный показ объявления в итоге повлиял на продажи в конкретных магазинах. Благодаря математической модели, которая была разработана на основе этих данных, ритейлер сможет прогнозировать эффективность своих рекламных затрат.