Mail.ru Group доверит ecommerce топ-менеджеру из "Яндекса"

Бывший директор по операционному маркетингу «Яндекса» Ирина Йозефсон-Шнайдер перешла в холдинг Mail.ru Group на должность вице-президента по развитию электронной коммерции, пишет портал Vc.ru со ссылкой на информацию компании. Она будет курировать сервис доставки готовых блюд Delivery Club, онлайн-классифайд «Юла», сервис для поиска попутчиков BeepCar и автоклассифайд Am.ru.

Это новая должность в компании, Йозефсон-Шнайдер стала первой на посту. Открытие нового направления в Mail.Ru Group объясняют желанием сделать акцент на этом сегменте развития бизнеса. Как объяснил гендиректор холдинга Борис Добродеев, в компании решили сфокусироваться на ecommerce-бизнесе и внести его в список приоритетных задач. Этот сегмент сейчас демонстрирует уверенный рост. В апреле-июле 2017 года электронная коммерция (вместе с поиском и другими сервисами) принесла холдингу 1,1 млрд рублей. Это 8,4% в общей выручке Mail.Ru Group.

Йозефсон-Шнайдер ушла из «Яндекса» в марте этого года, проработав компании 6 лет. За эти годы она возглавляла отдел мобильного маркетинга, отвечала за продвижение сервисов компании, курировала запуск «Яндекс.Браузера» и аналитику бизнес-единиц компании. До «Яндекса» Йозефсон-Шнайдер работала в издательском бизнесе и в телекоммуникационной сфере («Мегафон»), а также проводила интегрированные промо-кампании для FMCG. В конце прошлого года Йозефсон-Шнайдер получила Национальную премию бизнес-коммуникаций в номинации «Информационные технологии, игры, мобильные приложения».