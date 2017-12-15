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"М.Видео" показал ролик про белых коней
Второй год подряд "М.Видео" начинает предновогоднюю кампанию с имиджевого видеоролика. В этом году его сюжет строится вокруг известной песни "Три белых коня" из кинофильма "Чародеи". Она становится связующим звеном сюжета: её напевают герои ролика и передают от одного к другому, заражая праздничным настроением.
"Иногда все, что нужно, – это попасть в настроение. Передать тому, кто рядом, улыбку, радость, строчку из песни", – отмечает руководитель департамента маркетинговых коммуникаций "М.Видео" Юлия Зарипова.
Правда, за первые сутки ролик набрал на Youtube менее тысячи просмотров. Возможно, формат оказался недостаточно "вирусным".
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