/
Регистрация
Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Читайте нас также:
/
Регистрация

об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Новости Общий менеджмент
Главная Новости Ведение бизнеса Общий менеджмент
"М.Видео" экономит с помощью блокчейна 14:07

"М.Видео" экономит с помощью блокчейна

Теги:    Альфа-банк блокчейн М.Видео Сбербанк

В компании "М.Видео" объявили о создании открытого консорциума, ориентированного на коммерческое использование технологий блокчейн в финансовом секторе. Кроме крупнейшего отечественного ритейлера БТиЭ, на данный момент в консорциум входят дочка Сбербанка – "Сбербанк.Факторинг", а также "Альфа-банк". Участники консорциума заявляют, что присоединиться к блокчейн-платформе сможет любое число банков или факторинговых компаний. По их мнению, это поможет участникам факторинговых сделок сэкономить и время, и деньги.

В феврале Оборот.ру сообщал о том, что "М.Видео" запускает пилотный проект по использованию технологии блокчейн при заключении контрактов с поставщиками. Как заверяют в "М.Видео", платформа за это время доказала свою эффективность, существенно сократив операционные расходы. Как известно, факторинг – это финансирование поставщиков под залог будущих платежей за их поставки. При операциях факторинга очень важны верификация поставки и скорость ее финансирования. Использование блокчейна сократило время верификации поставки с одного-двух дней до нескольких секунд.

Это было достигнуто благодаря смарт-контрактам, особым компьютерным алгоритмам, сверяющим информацию о поставках в реальном времени. Данные поставщика об отгрузке товара  – Excel-документы – загружаются в систему, шифруются  и сопоставляются с данными ритейлера о получении товара. При совпадении "цепочки данных" сделка подтверждается и может быть профинансирована. Механизм "умных контрактов" практически исключает влияние на сделку человеческого фактора.

"Годовой оборот факторинговых операций между компанией "М.Видео" и ее поставщиками – это миллиарды рублей и десятки тысяч товарных накладных, ранее обрабатывавшихся вручную, с помощью электронной почты, средств телефонной связи и «бумажного» документооборота. Применение блокчейна позволило автоматизировать сверку отгрузочной документации и благодаря этому устранить риски потери конфиденциальности и мошенничества, сократить операционные расходы, повысить скорость и удобство факторинговых платежей. … блокчейн для факторинга использует каждый пятый партнер "М.Видео". Мы планируем поэтапное присоединение большинства банков-факторов к блокчейн-платформе уже в этом году", – отметила финансовый директор "М.Видео" Екатерина Соколова.

"Платформу блокчейн отличают доступность и простота интеграции: подключиться к ней смогут в том числе и компании, не реализовавшие обмен электронными подтверждающими документами по технологии EDI (Electronic data interchange)", – сообщил операционный директор «Сбербанк Факторинг» Леонид Култыгин.

Как пишет "Коммерсантъ", в среднем для поставщиков бытовой техники и электроники, использующих факторинг, годовая экономия на использовании блокчейна в факторинге может составить около 150–200 млн рублей в год. После того, как платформа будет "отточена", ее смогут использовать и другие участники рынка: например, ритейлу она будет полезна в CRM, а банкам — в иных финансовых операциях. В Ozon.ru заявили, что готовы рассматривать подключение к этой платформе, если затраты на ее установку будут обоснованными.

Теги:    Альфа-банк блокчейн М.Видео Сбербанк


Прокомментировать



:D
:)
:(
:o
:shock:
:?
8)
:lol:
:x
:P
:oops:
:cry:
:evil:
:twisted:
:roll:
:wink:
:!:
:?:
:idea:
:arrow:
:|
:mrgreen:
.
Читайте также
7897777777777777
Amazon увеличит штат в "высокий сезон"

Компания нанимает перед праздниками порядка 120 000 временных работников
20
Тимати, 1500 заказов в сутки на третий месяц и другие факты о финалистах премии “Большой оборот-2017”

Эксперты назвали лучших в российской ecommerce. Опубликованы шорт-листы главной профессиональной премии в сфере интернет-торговли. Победители определятся 19 октября

Do not Enter - обсуждение 1

"известный бизнесмен Максим Ноготков" - над этим поржал ни одного успешного проекта у чувака нет.




Рубрикатор

Открытие бизнеса

 Бизнес-планирование
 Привлечение инвестиций
 Название и регистрация
 Сайт и приложение
 Первые шаги

Привлечение клиентов

 SEO и продающий маркетинг
 Продвижение бренда
 Нестандартные методы продвижения
 Эффективность рекламы

Удержание клиентов

 Дизайн и usability
 Контент
 CRM и повторные продажи

Ведение бизнеса

 Автоматизация
 Бухгалтерия и налогообложение
 Безопасность
 Доставка и логистика
 Обучение и управление персоналом
 Общий менеджмент
 Платежные системы
 Управление ассортиментом
 Юридические вопросы

Тенденции развития

 Российские тенденции
 Международные тенденции



Популярные темы
"Ригла" Alibaba AliЕxpress Amazon Avito Black Friday Cainiao GfK Goods.ru IKEA JD LED agency LetoSale Office Sharing Otto seo smm UTM Законопроект Исследования Киберпонедельник Китай М.Видео Максим Ноготков Олег Малис Роспатент Сафмар Сбербанк Связной Техносила Эльдорадо Энтер Юлмарт аудит беспилотники доставка дроны инвестиции мобильные покупки начинающим онлайн-аптеки онлайн-кинотеатры онлайн-продажа лекарств распродажа юмор
2001 - 2017 © Оборот.ру. Все права защищены