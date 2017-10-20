"М.Видео" экономит с помощью блокчейна

В компании "М.Видео" объявили о создании открытого консорциума, ориентированного на коммерческое использование технологий блокчейн в финансовом секторе. Кроме крупнейшего отечественного ритейлера БТиЭ, на данный момент в консорциум входят дочка Сбербанка – "Сбербанк.Факторинг", а также "Альфа-банк". Участники консорциума заявляют, что присоединиться к блокчейн-платформе сможет любое число банков или факторинговых компаний. По их мнению, это поможет участникам факторинговых сделок сэкономить и время, и деньги.

В феврале Оборот.ру сообщал о том, что "М.Видео" запускает пилотный проект по использованию технологии блокчейн при заключении контрактов с поставщиками. Как заверяют в "М.Видео", платформа за это время доказала свою эффективность, существенно сократив операционные расходы. Как известно, факторинг – это финансирование поставщиков под залог будущих платежей за их поставки. При операциях факторинга очень важны верификация поставки и скорость ее финансирования. Использование блокчейна сократило время верификации поставки с одного-двух дней до нескольких секунд.

Это было достигнуто благодаря смарт-контрактам, особым компьютерным алгоритмам, сверяющим информацию о поставках в реальном времени. Данные поставщика об отгрузке товара – Excel-документы – загружаются в систему, шифруются и сопоставляются с данными ритейлера о получении товара. При совпадении "цепочки данных" сделка подтверждается и может быть профинансирована. Механизм "умных контрактов" практически исключает влияние на сделку человеческого фактора.

"Годовой оборот факторинговых операций между компанией "М.Видео" и ее поставщиками – это миллиарды рублей и десятки тысяч товарных накладных, ранее обрабатывавшихся вручную, с помощью электронной почты, средств телефонной связи и «бумажного» документооборота. Применение блокчейна позволило автоматизировать сверку отгрузочной документации и благодаря этому устранить риски потери конфиденциальности и мошенничества, сократить операционные расходы, повысить скорость и удобство факторинговых платежей. … блокчейн для факторинга использует каждый пятый партнер "М.Видео". Мы планируем поэтапное присоединение большинства банков-факторов к блокчейн-платформе уже в этом году", – отметила финансовый директор "М.Видео" Екатерина Соколова.

"Платформу блокчейн отличают доступность и простота интеграции: подключиться к ней смогут в том числе и компании, не реализовавшие обмен электронными подтверждающими документами по технологии EDI (Electronic data interchange)", – сообщил операционный директор «Сбербанк Факторинг» Леонид Култыгин.

Как пишет "Коммерсантъ", в среднем для поставщиков бытовой техники и электроники, использующих факторинг, годовая экономия на использовании блокчейна в факторинге может составить около 150–200 млн рублей в год. После того, как платформа будет "отточена", ее смогут использовать и другие участники рынка: например, ритейлу она будет полезна в CRM, а банкам — в иных финансовых операциях. В Ozon.ru заявили, что готовы рассматривать подключение к этой платформе, если затраты на ее установку будут обоснованными.