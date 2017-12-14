Лекарства прошли первое чтение на пути в онлайн

Государственная дума 13 декабря приняла в первом чтении законопроект о дистанционной продаже лекарственных препаратов. Теперь ему предстоит пройти еще несколько чтений. Последний этап – подпись президента и официальная публикация.

Учитывая, что законопроекты вступают в силу через 30 дней после опубликования, уже сейчас можно спрогнозировать, что изменения не начнут действовать с 1 января 2018 года.

По данным "Коммерсанта", вступить в силу он может только с начала 2019 года. Власти рассчитывают, что за это время заработает закон, наделяющий Росздравнадзор правом проводить контрольные закупки. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму правительством 12 декабря.

В октябре законопроект о продаже лекарств через Интернет получил одобрение правительства. Ранее мы рассказывали о том, что законопроект прошел специальную правительственную комиссию, которая проверила его на соответствие существующим законодательным актам.

В одобренном виде законопроект предусматривает предоставление права "розничной торговли безрецептурными лекарственными препаратами для медицинского и ветеринарного применения дистанционным способом аптечным организациям и ветеринарным аптечным организациям". Также в документе уточняются понятия "фармацевтическая деятельность", "аптечная организация" и "ветеринарная аптечная организация" в отношении онлайн-торговли.

Отдельно оговорен полный запрет на продажу через Интернет лекарств, отпускающихся только по рецепту. Сайты, которые будут предлагать подобные препараты, предлагается блокировать в досудебном порядке. Вести реестр сайтов аптечных организаций, торгующих лекарствами дистанционно, будет Росздравнадзор.

Закон о дистанционной торговле лекарствами переносился несколько раз – сначала ожидалось, что он начнет действовать в марте 2017 года. Самым значимым изменением было внесение запрета на продажу рецептурных лекарств. Между тем, пока нет официального регулирования онлайн-продажи лекарств, в Интернете процветают незаконные сайты. По данным Data Insight, каждые сутки онлайн-аптеки получают около 20 тыс. заказов на лекарства.