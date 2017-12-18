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Курьеров из интернет-аптек начали штрафовать 18/12/2017

Курьеров из интернет-аптек начали штрафовать

Теги:    лекарства

Сотрудники Росздравнадзора совместно с полицейскими "поймали на живца" распространителей контрафактных лекарств. Для их поимки в интернет-аптеках были заказаны медицинские препараты, не зарегистрированные на территории РФ, – использующиеся в косметологии "Neuronox" и "Otesaly BTXA". По закону, их продажа запрещена.

Интернет-аптеки прислали курьеров, которые отдали товар "заказчикам". Специалисты Росздравнадзора прямо на месте провели экспертизу препаратов и установили их нелегальность. Это позволило сотрудникам отдела экономической безопасности оперативно принять процессуальные решения в отношении курьеров и организаторов нелегальной продажи, а также установить места хранения контрафактных, фальсифицированных и незарегистрированных лекарственных средств.

В результате Росздравнадзор возбудил дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6. 33 КоАП РФ ("Обращение фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок") в отношении доставивших препараты курьеров. Правда, Росздравнадзор не указывает, работали данные курьеры именно на онлайн-аптеки или были привлечены из курьерских компаний.

Именно курьеры в данном случае считаются лицами, осуществившими продажу контрафактных лекарственных препаратов. Решением мирового судьи судебного участка № 63 Истринского судебного района Московской области на них наложен штраф в размере  тридцати пяти тысяч рублей.

Согласно статистике Росздравнадзора, более 60% лекарственных препаратов, покупаемых на неофициальных сайтах производителей или поставщиков, оказываются контрафактными. Стоит отметить, что в данном случае наказание последовало именно за контрафакт, а не за факт торговли лекарственными препаратами через Интернет. Хотя дистанционная продажа лекарств в России законодательно запрещена.

Сейчас законопроект о разрешении торговли безрецептурными лекарствами через Интернет находится на рассмотрении Государственной думы. Ожидается, что он вступит в силу не раньше 2019 года.

Тем не менее, проведенный Росздравнадзором совместно с Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции по Московской области анализ показал, что в настоящее время на территории Москвы и Московской области в противоправной деятельности по продаже контрафактных и фальсифицированных лекарственных средств участвуют более 1000 интернет-сайтов и групп в социальных сетях. По предварительным  оценкам ОЭБиПК по Московской области, оборот такой нелегальной торговли составляет от 350 до 600 млн. рублей.

Теги:    лекарства


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