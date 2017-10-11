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Костыгин хочет выйти из дома за 50 млн рублей 15:05

Костыгин хочет выйти из дома за 50 млн рублей

Защита совладельца интернет-ритейлера "Юлмарт" Дмитрия Костыгина  попросила суд заменить домашний арест на залог в 50 млн рублей. Как сообщает "КоммерсантЪ", апелляционная жалоба была подана 13 октября.

Адвокат Костыгина Константин Добрынин добавил, что, по его мнению, принятое судом решение является незаконным и необоснованным, а в ходе процесса был нарушен ряд статей Уголовно-процессуального кодекса.

Костыгин был заключен Смольнинским судом Петербурга по представлению Следственного комитета России под домашний арест до 9 декабря 2017 года. Бизнесмену предъявили обвинение в мошенничестве в сфере кредитования. Его подозревают в причастности к мошенничеству с кредитом на 1 млрд рублей, выданным Сбербанком. Дело заведено в соответствии с ч. 4 статьи 159.1 УК РФ "Мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере" (предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет).

По данным следствия, Костыгин, как председатель совета директоров НАО "Юлмарт", обеспечил заключение договора с ПАО "Сбербанк" об открытии возобновляемой кредитной линии от 24 марта прошлого года. При переговорах предприниматель указал банку ложные сведения о финансовом состоянии компании, а кредитом "распорядился по своему усмотрению", утверждается в сообщении СК.

Также в производстве ГСУ СКР по Санкт-Петербургу находится еще одно возбужденное весной этого года уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч.2 ст. 199 УК РФ, которое касается факта уклонения руководством НАО "Юлмарт" от уплаты налогов на сумму более 116 млн рублей. При этом в СК дополняют, что в настоящее время задолженность "Юлмарта" по налогам, пени и штрафам погашена в полном объеме.

10 октября оперативники "налогового" отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции петербургской полиции провели обыски у Костыгина, бывшего гендиректора "Юлмарта" Сергея Федоринова и бизнес-партнера Костыгина Олега Морозова. В ходе этих обысков следователи изъяли компьютерную технику, средства связи, предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.



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