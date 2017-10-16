Каршеринг электрокаров – не за горами

В Москве планируют запустить первый каршеринг, который будет специализироваться на электромобилях.

Инвесторами проекта выступает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и итальянская компания Enel, сообщают "Ведомости". Ожидается, что стороны закупят для сервиса 400 электромобилей и построят 50 электрозаправок. Новый сервис должен быть запущен до конца 2018 года.

Стороны не разглашают никаких деталей проекта. Например, до сих пор неизвестно, сколько денег планируется инвестировать, как будет структурирован проект, какие электрокары будут куплены и т.д.

Впрочем, вполне вероятно, что речь идет о сделке по стандартной для инвестфондов прямых инвестиций модели: соинвестирование – рост бизнеса – выход из него.

Партнер фонда Leta Capital Александр Чачава оценил стоимость проекта в 500 млн рублей: 400 млн уйдет на покупку электромобилей (если отталкиваться от модели Mitsubishi i-MiEV), оставшееся – на заправки и ПО. По оценкам каршеринг-сервиса BelkaCar, стоимость автомобилей может составить около 600 млн рублей.

Управляющий партнер сервиса YouDrive Борис Голиков, комментируя появление нового проекта, отметил, что сейчас в столице работает шесть сервисов каршеринга, но ни у одного из них нет электрокаров. По его мнению, за электромобилями будущее в том числе и в этом сегменте рынка, так как они экономичнее машин с двигателем внутреннего сгорания, а это экономия на топливе, запчастях, обслуживании и т.д.

В то же время Голиков уверен, что для успеха проекту нужна будет определенная плотность автопарка в городе, а это, по его подсчетам, минимум 500 авто. По мнению же заместителя директора каршеринга "Делимобиль" Станислава Горошова, для нормальной работы в Москве потребуется тысяча авто, но основной сложностью будут заправки. 50 – это очень мало для столицы.

Кстати, по данным московской мэрии, сейчас в городе 367 электромобилей. Рейтинг же самых популярных в России электрокаров выглядит так: