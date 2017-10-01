Какие смартфоны покупают россияне в онлайне?

В "М.Видео" совместно с проектом m_mobile проанализировали статистику по продажам смартфонов в Интернете за девять месяцев и третий квартал 2017 года. За этот период было продано 880 тысяч "умных телефонов" на сумму 13,5 млрд рублей. Это на 42% в штуках и 41% в рублях больше, чем за аналогичный период 2016 года. Всего же, по оценке ритейлера, россияне купили через Интернет 2,2 млн. смартфонов на сумму 35 млрд рублей.

В Интернете было приобретено 15% от общего числа проданных смартфонов. Доля онлайн-продаж стабильно растет, они становятся ключевым драйвером российского рынка смартфонов, делается вывод в исследовании. В сумме же онлайн и офлайн-продажи смартфонов по итогам девяти месяцев 2017 года составили порядка 259 млрд рублей и более 20 млн штук, прибавив к аналогичному периоду прошлого года 11% в штуках и 15,6% в деньгах. При этом средний чек в онлайне на четверть выше, чем в рознице. По итогам девяти месяцев он составил 15700 рублей.

Что касается моделей, то наиболее популярными у россиян были смартфоны Apple, Huawei и Xiaomi. Недалеко от тройки лидеров обосновался также и Samsung.

"В верхнем ценовом сегменте активно растут онлайн-продажи Apple, смартфоны этого бренда пользуются заслуженным доверием аудитории… Кроме того, летом 2017 года на продукцию Apple действовали очень привлекательные ценовые предложения. В ценовом сегменте 10-20 тысяч рублей спросом в интернете пользовались модели Samsung и китайские бренды-лидеры – Xiaomi, Huawei, Honor. Так, онлайн-продажи Xiaomi за девять месяцев 2017 года выросли в 13 раз в штуках и в 10 раз в деньгах относительно аналогичного периода 2016 года", – отметил руководитель департамента мобильной техники "М.Видео" Сергей Сухоруков.

Также "М.Видео" выявило тренд, ранее замеченный и другими участниками рынка: наиболее динамично росли продажи смартфонов в верхнем ценовом сегменте (дороже 40 000 рублей). Прирост этой категории за январь-сентябрь составил +43% в штуках и +42% в деньгах. То же самое отметили в МТС, анализируя покупки клиентов в первом полугодии 2017 года. Самым ярким трендом стал резкий рост спроса на дорогие смартфоны, причем 60% устройств покупатели взяли в кредит или в рассрочку. Продажи смартфонов А-сегмента в МТС увеличились почти вполовину – на 48,5% (в штуках).