Как стартовал Pandao

Mail.ru раскрыл итоги первого месяца работы своего международного маркетплейса Pandao. Как говорится в официальном сообщении Mail.ru, тестовый запуск приложения произошел два месяца назад, а полноценный – месяц. Вот каких результатов удалось достичь за это время:

Приложение неоднократно входило в ТОП-3 российского App Store , несколько раз побывав на первом месте. В Google Play оно поднималось на вторую строчку;

Приложение занимало первое место в разделе "Бесплатные" категории "Покупки" в App Store и второе место в Google Play (после "Юлы");

Скачивали Pandao более 3 млн раз;

Ассортимент площадки превышает 4 млн позиций. И он постоянно увеличивается;

Рекорд по оплаченным заказам в сутки составил 18 850. Это произошло 9-10 декабря.

Генеральный директор Mail.Ru Group Борис Добродеев, комментируя старт Pandao, отметил, что в компании очень рады прогрессу, которого удалось достичь сервису. За месяц приложение смогло выйти на топовые позиции в своих категориях. Особенно Добродеев отметил тот факт, что уровень конверсии оказался выше ожидаемого – это отдельный повод для гордости, так как произошло это еще до старта масштабной рекламной кампании.

Менеджер отметил, что в ближайшее время надеется на рост сервиса, а планку в 250 000 заказов планируется побить уже в декабре.

Он также заявил, что Pandao, "Юла" и Delivery Club прекрасно вписываются в стратегию развития направления ecommerce и линейку мобильных продуктов группы.