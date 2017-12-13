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Как малый бизнес продвигает себя в Рунете 13/12/2017

Как малый бизнес продвигает себя в Рунете

Расходы на рекламу в Интернете являются основной статьей расходов для российского малого бизнеса и частных предпринимателей, утверждается в совместном исследовании агентства Data Insight и площадки Avito. На платное продвижение в Сети тратится примерно четверть рекламных бюджетов. Занимается им порядка 40% предпринимателей, несмотря на то, что для большинства из них основным источником заказов являются рекомендации клиентов.

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Больше всего на рекламу в Интернете тратят IT-специалисты (36%), исполнители в сегментах "Красота и здоровье" и "Бытовые услуги" (28%). Наименее щедры представители сфер "Организация праздников" (12%), "Ремонт авто" (13%) и "Ремонт жилья" (18%). Последние предпочитают рекламироваться в бумажных газетах объявлений.

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Самый используемый канал – платные объявления на специализированных ресурсах и в социальных сетях. В целом эти два вида рекламы наиболее часто предпочитают самозанятые исполнители.

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Различные сервисы объявлений являются и самым эффективным рекламным каналом. Лидирует на этом рынке Avito – 38% предпринимателей размещают свою информацию на этом ресурсе.

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По данным аналитиков, более 80% выручки на рынке приходится на пять сфер: ремонт жилья, строительство, деловые услуги, транспорт и перевозки, а также ремонт автомобилей. В то же время максимальная выручка не всегда соответствует категориям с максимальным количеством заказов. Например, наибольшее число заказов в год — в сегменте пассажирских перевозок (440 миллионов), на втором месте — "транспорт и перевозки" (370 миллионов). На услуги в сегменте красоты и здоровья приходится 270 миллионов заказов в год, на ремонт автомобилей и обучение — по 210 миллионов.

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Объем российского рынка частных услуг по итогам текущего года составит 5,5 триллиона рублей, на нем будет занято 9,6 млн человек (это порядка 10% трудоспособного населения России), причем для большей части из них такая работа — основной источник дохода. 47% работают в одиночку, 39% — в юридически зарегистрированных компаниях, еще 14% — в неформальных командах. Средний доход от оказания услуг составляет 30 тысяч рублей ежемесячно. При этом самозанятые получают за исполнение заказа в два раза меньше, чем предприниматели, и в 7 раз меньше, чем компании.

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Исследование проводилось на основании данных, полученных путем телефонного опроса с использованием технологии CATI (2791 интервью), онлайн-опроса методом поточной выборки и интернет-панели (2000 анкет), онлайн-опроса пользователей Avito, хотя бы однажды за последние 12 месяцев размещавшие объявление об указании услуг (18 988 анкет). В выборке оказались мужчины и женщины в возрасте от 18 до 64 лет, занятые оказанием услуг, из всех населенных пунктов России.



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