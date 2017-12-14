Как iPhone Х изменил интернет-рынок смартфонов

Сервис объявлений Avito исследовал продажи смартфонов на собственном ресурсе в ноябре. Ранее Apple запустила новую линейку айфонов, что, по данным статистики, повлияло на рынок в целом. В ноябре смартфоны снова оказались на "Авито" самыми популярными товарами в категории "Бытовая электроника".

Как не раз сообщал "Оборот", айфон остается самым востребованным брендом смартфонов в России. Около половины пользователей предпочитает именно эту марку. В ноябре, после выхода iPhone X, "яблочные" телефоны не сбавили в популярности, их доля в общих продажах составила 54,1%.

Однако, учитывая стоимость флагмана, он отнюдь не стал самой востребованной моделью бренда – его приобрели только 2,8% покупателей. Наибольший объем продаж в ноябре пришелся на "шестерку". Хотя она немного сбавила с сентября, на ее долю приходится 34,4% продаж всех айфонов. На втором месте оказалась "пятерка", совершив оглушительное падение с 44,8% до 33,4%. Продажи iphone7 при этом слегка подросли.

На втором и третьем местах рейтинга по-прежнему пребывают Samsung и Xiaomi – первый бренд немного просел в продажах, второй, наоборот, подрос. Это отражает и общую тенденцию по интересу покупателей к этим маркам смартфонов.

По стоимости на "Авито" также лидировали айфоны, средняя цена на них выросла до 19,9 тыс рублей. И это понятно, поскольку наряду с "пятерками" по 8 тыс (напомним, что на Авито смартфоны продаются с рук, и цены обычно отличаются от цен ритейлеров) пользователи приобретали и айфоны Х за 94,5 тыс рублей.

В тройку самых дорогих брендов на "Авито" вошли также Samsung и Xiaomi: средняя стоимость телефонов этих производителей составила 11,1 и 10,9 тыс. рублей соответственно. Среди бюджетных вариантов, стоимость которых не превышает 6 тыс. рублей, лидируют Nokia, HTC, Lenovo и LG.

Согласно ранее обнародованным показателям, ситуация в целом осталась такой же. Телефоны и во втором квартале этого года были самыми популярными товарами в категории "Бытовая электроника", их доля превысила максимум первого квартала и достигла 49,4%. Что интересно, их средняя стоимость при этом снизилась почти на тысячу рублей – с 12,9 до 11,8 тысяч. Бесспорным лидером среди брендов оставался iPhone.

Как сообщают крупные ритейлеры, их топ-3 не отличается от "авитовского". Среди новых смартфонов покупатели также чаще всего выбирают продукцию Apple, затем идет Samsung, а следом – продукция китайских производителей: Xiaomi, Meizu, ZTE, Huawei и Honor.