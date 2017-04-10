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JD строит "дронодромы" 10/04/2017

JD строит "дронодромы"

Теги:    JD дроны Китай логистика

Китайский интернет-гигант JD.com  объявил, что планирует построить 150 центров управления полетами беспилотников для доставки товаров из юго-западной провинции Китая Сичуань.

По словам генерального директора компании Ричарда Лю, "дронодромы" будут запущены через три года. Доставка беспилотниками позволит снизить логистические затраты примерно на 70%, говорят в компании. JD планирует доставлять товары со складов в провинции Сичуань по всему Китаю за 24 часа.

JD.com  начала доставку дронами чтобы обеспечить обслуживание в первую очередь в сельской местности и труднодоступных районах Китая, где обычные курьеры не могут  конкурировать с беспилотными летательными аппаратами. Дроны JD.com могут перевозить до 50 кг груза. На очереди  – более мощные машины, грузоподъемность которых будет достигать 500 кг.

На данный момент JD.com уже получила разрешение на развитие своего проекта доставки беспилотниками в нескольких провинциях Китая. Первые запуски состоятся в мае этого года. Ранее Лю заявлял, что его компания стремится построить полностью автоматизированную инфраструктуру доставки, включающую автоматические склады, центры дистрибуции, беспилотные автомобили и дроны.

Теги:    JD дроны Китай логистика


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