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JD.com займется авиаперевозками? 14/12/2017

JD.com займется авиаперевозками?

В JD.com разрабатывают планы по выходу на рынок авиаперевозок. Примером компании послужил частный курьерский сервис SF Express, купивший в прошлом месяце два грузовых судна Boeing 747-400.

Однако о скорейшей реализации подобного проекта речь пока не идет. ″Я могу лишь сказать, что авиация будет важна для логистики в будущем. Но вопрос о том, нужно ли нам приобретать собственные самолеты и строить аэродромы, пока находится в стадии рассмотрения″, – сказал на логистическом Форуме в Пекине глава отдела планирования и развития логистики JD.com Билл Фу Бинг.

В апреле компания создала отдельное подразделение JD Logistics, связав его со сдачей в эксплуатацию первого центра управления полетами БПЛА.  Автоматизация и логистика – два кита, в которые инвестируют китайские высокотехнологичные компании, чтобы сократить издержки и повысить эффективность фулфилмента и доставки.

Однако беспилотники совсем не то же самое, что грузовые самолеты. Такое направление потребует больших вложений. SF Express, к примеру, заявила, что планирует потратить 2,7 млрд юаней (свыше $400 млн) на приобретение самолетов и наем пилотов.

В рамках развития автоматизации JD.com инвестирует 10 млрд юаней (более $1,5 млрд)  в проект беспилотного транспорта, который будет развивать в городе Чангша. Об этом компания объявила на днях. В первую очередь этот проект повлияет на развитие логистики: по словам Фу Бинга, автономные транспортные средства позволят не только упростить, но и ускорить доставку.

Он также отметил, что самой большой проблемой в развитии как беспилотного транспорта, так и частной авиации являются юридические вопросы. Однако Фу Бинг уверен, что в ближайшие годы правительство пересмотрит некоторые правила, и это изменит нынешнюю ситуацию.



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