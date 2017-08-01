iOS-покупатели берут числом и средним чеком

Со смартфонов iPhone совершается больше покупок, чем с устройств на платформе Android, утверждается в совместном исследовании Ассоциации компаний интернет-торговли и интернет-ритейлера KupiVIP. В среднем три четверти всех мобильных покупок приходятся на iOS-устройства, еще 25% – на Android.

В прошлом году в категории fashion на покупки со смартфонов и планшетов пришлось 14% онлайн-заказов россиян. Эта доля растет, по итогам первого полугодия 2017 года она достигла 20%. Этот показатель справедлив для России в целом, отдельно для Москвы он поднимается до 25%.

Пользователи android-смартфонов чаще покупают сумки, туфли, куртки, ботинки и ботильоны. "Яблочники" преимущественно покупают платья, босоножки, шлепанцы, футболки и поло (по сравнению с пользователями Android в долях от общих затрат).

Средний чек у пользователей iOS выше на 20%, чем средний чек у покупателей со стационарного компьютера и на 31% выше, чем у покупателей c Android. Кроме того, с iPhone в сравнении с Android поступает на 10% больше заказов в категориях luxury и premium.

Как считают аналитики АКИТ, основная причина такого распределения предпочтений в том, что владельцы "айфонов" больше привычны к онлайн-шопингу и готовы оставлять в Интернете большие суммы.

Типичный iOS-покупатель – это активный пользователь в возрасте от 25 до 34 лет. С android-гаджетов чаще сидят россияне в возрасте 35+. С обоих типов устройств чаще шопятся женщины, чем мужчины (80% против 20%).

"Электронная коммерция сегодня стремительно трансформируется в мобайл. Мобильные версии сайтов стали неотъемлемой частью интернет-магазинов", – считает президент АКИТ Алексей Федоров. По его мнению, на рост мобильных продаж влияют два на первый взгляд противоречивых параметра: стремительный темп современной жизни и пробки. Люди все чаще делают заказы в транспорте. Также важной причиной является расширение зоны мобильного интернета и его повсеместная доступность. По подсчетам ассоциации, проникновение мобильного интернета на сегодняшний день уже превысило 50%.

Еще один тренд, который, по словам Федорова, диктует мобильная коммерция – это повышение доли спонтанных покупок. Дополнительно стимулирует развитие mcommerce простота мобильных платежей – сейчас любой товар можно купить в один клик.

Учитывая вышесказанное, в АКИТ рекомендуют ритейлерам развивать мобильный канал продаж. И в KupiVIP уже следуют этому совету. "Мы постоянно проводим дополнительные акции и скидки в мобильных приложениях, стремимся максимально улучшить интерфейс, расширить функционал приложения и сделать шоппинг приятным и удобным", – прокомментировала директор по маркетингу этой компании Елена Афанасьева.

В ближайшее время в KupiVIP обещают реализовать несколько дополнительных опций для мобильных покупателей: просмотр ассортиментной линейки в выбранных офлайновых торговых точках, сканирование штрих-кодов для получения дополнительной информации о товаре и отслеживание статуса доставки и передвижений курьера с посылкой.