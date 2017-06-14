Интернет-магазины обяжут принимать возвраты в течение двух недель

По инициативе Роспотребнадзора готовятся новые правила онлайн-торговли, сообщает "Российская газета". Они будут действовать на всей территории Евразийского экономического союза.

По действующему закону, покупатель может вернуть в интернет-магазин или "магазин на диване" товар в течение недели без объяснения причин. Единственным исключением для этого правила являются товары, изготовленные по индивидуальному заказу. Их можно отослать назад только при обнаружении брака.

Продавец обязан вернуть покупателю деньги за товар, исключая стоимость доставки. Необходимость так называемого "периода охлаждения" обосновывают тем, что покупатель по описанию не всегда может оценить возможные недостатки, неудобства приобретенной вещи.

Теперь этот период планируют увеличить в два раза. Связано это с выработкой единых правил торговли для стран, входящих в ЕАЭС (Евразийский экономический союз). На данный момент это пять государств: Россия, Армения, Киргизия, Беларусь и Казахстан. Нормы законов о защите прав потребителей этих стран также собираются унифицировать.

Норма в 14 дней для возврата товаров предложена Роспотребнадзором для соответствия общемировым тенденциям. Эксперты прогнозируют увеличение количества возврата товаров в интернет-магазины в случае введения новой нормы. Но, как утверждается, она же повысит привлекательность онлайн-покупок для клиентов, которые часто боятся заказать "что-нибудь не то".

Кроме увеличенного срока возврата товаров, новые нормы будут содержать детальные требования по раскрытию на сайте информации о продавце, характеристиках и цене товара. "Мы хотим, чтобы потребители стран Союза своевременно получали необходимую и достоверную информацию о товарах, – сказал министр Евразийской экономической комиссии по вопросам технического регулирования Валерий Корешков. – Это поможет им делать правильные покупки".

Также ожидается, что документ четко очертит границы понятия дистанционной торговли и введет общие правила для всех игроков. Планируется, что в июле евразийская комиссия подпишет общие рекомендации, на основании которых все члены ЕАЭС примут обязательные требования к онлайн-торговле.