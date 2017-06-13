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об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

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Интернет-магазины не смогут экономить на налогах 13/06/2017

Интернет-магазины не смогут экономить на налогах

Интернет-магазины, не имеющие офлайновых точек, не смогут экономить на налогах, приобретая патент. Как сообщают "Известия", Министерство финансов отказалось признать онлайн-магазины предприятиями розничной торговли. Чиновники решили, что розничная торговля обязательно предполагает наличие магазина.

Департамент налоговой и таможенной политики Минфина обнародовал письмо № 03-11-12/24582. В нем говорится, что к рознице не относится в том числе реализация товаров по образцам и каталогам вне стационарной торговой сети (в том числе в виде почтовых отправлений), а также через телемагазины, телефонную связь и компьютерные сети.

Поэтому интернет-магазины, не имеющие офлайновых торговых точек, не могут рассчитывать на патентную систему налогообложения. Патент освобождает от НДС, налогов на доходы (по соответствующему виду деятельности) и на имущество физлиц.

В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) согласны с подходом Минфина. По словам президента ассоциации Алексея Федорова, цена патента зависит в том числе от местоположения магазина. А в случае интернет-торговли точно установить регион ведения деятельности довольно трудно. "Мы считаем невозможность применения патентной системы в онлайн-продажах вполне объяснимым явлением", – заявил он.

По мнению директора юридического департамента Ozon.ru Надежды Беловой, сложившаяся ситуация еще раз подтверждает, что необходимо четко определить понятие дистанционной торговли.

"Действует много пересекающихся норм, и нет четкого правоприменения. Так, Правила продажи товаров дистанционным способом альтернативно определяют момент заключения договора розничной купли-продажи: договор может считаться заключенным как в момент размещения заказа на сайте, так и в момент выдачи кассового чека, как при обычной офлайн-торговле", – прокомментировала она разъяснение Минфина.

Федоров добавил, что для небольших интернет-магазинов выгодна именно патентная система, потому что потенциальный доход у них априори небольшой. Но по факту доход может оказаться выше. Он считает, что по отношению к игрокам, применяющим общую систему налогообложения, использование ПСН интернет-магазинами было бы не совсем честным.

В пресс-службе Минфина России пояснили, что объектом налогообложения при ПСН признается потенциально возможный годовой доход, а в отношении торговли через компьютерные сети этот показатель невозможно определить.

По данным Российской ассоциации электронных коммуникаций, объем рынка интернет-ритейла в России в прошлом году составил 706 млрд рублей. В Национальной ассоциации дистанционной торговли посчитали, что сейчас в России около 40 тыс. интернет-магазинов. Из них не больше полусотни крупных, остальные относятся к малому бизнесу.

 



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