Интернет и аптеки сближаются

″Новая медицина″ запустила систему заказа медикаментов в Интернете. Она непосредственно связана с ранее разработанным компанией сервисом врачебных онлайн-консультаций Doc+.

Пациенты смогут с помощью приложения заказывать препараты и их аналоги, рекомендованные врачами Doc+. Аптеку, в которой им удобно забрать заказ, покупатели могут выбрать сами. Российские законы пока не допускают дистанционную торговлю лекарствами, поэтому оплата происходит непосредственно в момент получения товара.

По словам представителя Doc+, к системе уже подключены 3697 аптек в Москве и Петербурге. Сотрудничать с сервисом начали сети ″36,6″, ″ЗдравСити″ и ″Доктор Столетов″. Отметим, что ″36,6″ уже имеет собственную интернет-аптеку, в которой также можно лишь забронировать необходимый препарат и затем приобрести его в удобной покупателю точке реализации.

Ранее мы сообщали, что в октябре правительство одобрило законопроект о продаже лекарств через Интернет. Если документ примет Госдума и подпишет президент России, аптеки смогут продавать безрецептурные лекарства с доставкой на дом с января 2018 года. Однако препараты, которые не продаются без назначения врача, по-прежнему нельзя будет продавать дистанционно.