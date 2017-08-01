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об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

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IKEA получила полмиллиарда в российском онлайне 12:37

IKEA получила полмиллиарда в российском онлайне

Интернет-магазин ИКЕА за четыре месяца работы в Рунете получил выручку 500 млн рублей. Площадка начала работу в апреле 2017 года. Сначала покупки могли совершать лишь москвичи, сейчас купить товары онлайн могут жители порядка 200 российских городов Центрального, Северо-Западного, Южного, Приволжского, Сибирского и Дальневосточного округов, а также Ставропольского края.

Покупка товаров в интернет-магазине ритейлера пока наиболее востребована в Центральном и Северо-Западного округах (более 87% от общих продаж). Больше всего любителей виртуального шоппинга живет в Москве и Санкт-Петербурге.

В сентябре, на заключительном этапе запуска, к зоне обслуживания присоединятся Екатеринбург, Тюмень, Челябинск и другие крупные города Уральского федерального округа.

Приобретать товары для дома по-прежнему больше любят женщины – именно они составляют 76% покупателей интернет-магазина. Примерно половине всех покупателей 25-34 года. 30% посетителей интернет-магазина предпочитают заходить на сайт с помощью смартфонов.

Недавно компания внедрила новую услугу – дистанционное планирование. Каждый покупатель может бесплатно записаться на индивидуальную Skype-сессию с экспертом ритейлера. Весь процесс планирования происходит на экране монитора, в то время как детали проекта обсуждаются со специалистом по телефону.

После сессии планирования покупатель получает на электронную почту готовый список покупок и инструкции по оплате онлайн. Для жителей городов, в которых присутствуют магазины, уже доступен онлайн-заказ услуги по сборке мебели.

На сегодняшний момент онлайн можно купить более 5,3 тыс. товаров торговой сети. Ассортимент интернет-магазина продолжит расширяться, уже в декабре этого года для покупки онлайн будет доступно 7 тыс. товаров.

Глобальная IKEA вовсе не новичок в Сети. На данный момент онлайн-канал продаж есть в 13 странах из 26, где представлена компания. Над выходом на интернет-рынок России IKEA задумывалась еще в начале 2013 года.

На протяжении следующих трех лет компания тестировала интернет-продажи в отдельных городах. В частности, запускались региональные ресурсы в Сибири и на Дальнем Востоке. Но сроки полномасштабного старта несколько раз сдвигались.



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