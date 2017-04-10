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"Холодильник.ру" попробует вернуть миллионы из Латвии 10/04/2017

"Холодильник.ру" попробует вернуть миллионы из Латвии

По обращению интернет-магазина "Холодильник.ру" латвийская прокуратура блокировала 71 млн рублей на счете UCF Partners Limited в банке Norvik Banka. Представителей этой компании подозревают в отмывании средств в особо крупном размере, совершенном организованной группой лиц.

В 2013 году "Холодильник.ру" заключил договор с BBDO Russia, согласившись предоставить долю в интернет-магазине в обмен на рекламную кампанию размером не менее $12,5 млн. Однако объем выполненных работ не удовлетворил ритейлера. Теперь он пытается взыскать с ЗАО "ОМД Медиа Дирекшн" (входит в BBDO Russia) неотработанный аванс по рекламному договору.
Управление по борьбе с экономическими преступлениями Латвийской республики в ходе досудебного следствия по уголовному делу, возбужденному по ч. 3 ст.195 Уголовного кодекса Латвийской Республики, установило, что ООО "Эдил-Импорт" (интернет-магазин "Холодильник.ру") был причинен материальный ущерб, а финансовые средства компании  были поставлены под угрозу. Блокировку счета произвела Служба по предотвращению отмывания денежных средств Прокуратуры Республики Латвия. Первоначально блокировка носила временный характер, а позднее стала бессрочной до выявления всех обстоятельств дела.

В настоящее время в России идет судебный процесс по иску UCF Partners Limited к ООО "Эдил-Импорт". В феврале дело было направлено на новое рассмотрение в Девятый арбитражный апелляционный суд. Ритейлера обвиняли в нарушении исключительных прав при использовании рекламных роликов. Истец утверждал, что ООО "Эдил-импорт" (входит в группу компаний "Holodilnik.ru") без его разрешения размещал видеоролики с рекламой бренда Holodilnik.ru в эфире нескольких телеканалов во время рекламной кампании.



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