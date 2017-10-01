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Хлебопечка стала популярнее, чем секс 14:55

Хлебопечка стала популярнее, чем секс

В сентябре интерес россиян к интимным товарам на AliExpress начал ослабевать по сравнению с концом лета. Как сообщили Oborot.ru в пресс-службе компании, большинство релевантных запросов показало снижение от 10 до 40% по сравнению с предыдущим месяцем. Покупатели переключили своё внимание на товары для кухни и гаджеты.

Интерес покупателей к пикантным запросам начинается с 275 места в поиске, где разместилось слово "секс". Количество таких запросов пользователей снизилось почти на 5% по сравнению с сентябрём – по популярности он расположен между хлебопечкой и iPhone 5, интерес к которым вырос существенно больше. Например, хлебопечка в преддверии зимы стала интересовать покупателей на 100% больше. Единственным эротическим товаром, который в октябре стал почти в 2 раза интереснее для пользователей, оказалось эротическое женское бельё. Меньше покупатели ищут и презервативы, следующий по популярности интимный запрос на AliExpress. Ими интересовались за месяц почти 10 000 раз, это на полтора процента меньше, чем месяц назад. В четвёртой сотне расположились секс-игрушки, они тоже сдали свои позиции по сравнению с сентябрём, покупатели интересовались ими на 12,5% реже.

В список интересов пользователей входят и такие экзотические запросы, как секс-куклы, игрушки в разных вариациях, а также секс-машина, которая расположилась на 2670 месте – её искали полторы тысячи раз и почти на 20% меньше, чем в начале осени.

Кстати, секс и раньше не сильно интересовал россиян в онлайне. Например, на распродаже для взрослых чаще покупали одежду и электронику. При этом лишь каждый десятый онлайн-покупатель заходил в закрытый раздел с секс-игрушками и эротическим бельем.

Все интим-товары на сайте находились в отдельном закрытом разделе 18+. В данный раздел заходили около 10% посетителей сайта. Примечательно, что показатель отказов здесь на 25% ниже, чем в целом по сайту – 41,5% против 55,7%, т.е. в закрытый раздел переходят с более осознанным желанием сделать покупку.

Наиболее популярным продавцом на сайте стал интернет-магазин "Он и Она". Больше всего покупатели интересовались эротическим бельем и секс-игрушками для начинающих.



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