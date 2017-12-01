/
Регистрация
Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Читайте нас также:
/
Регистрация

об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Новости Общий менеджмент
Главная Новости Ведение бизнеса Общий менеджмент
IsNext купила группа ВГС 18:07

IsNext купила группа ВГС

Теги:    IsNext

Группа ВГС, обслуживающая ОАО "РЖД", приобрела  интернет-магазин автозапчастей IsNext. Об этом Оборот.ру сообщили сразу несколько анонимных источников на рынке. Сумма сделки пока неизвестна. Официально о заключении сделки будет объявлено завтра.

Группа ВГС – управляющая компания, которая занимается предприятиями в сфере логистики и машиностроения. О ее интересе к покупке IsNext стало известно в начале декабря. Тогда же сообщалось и что конкретно хочет приобрести ВГС: саму торговую площадку IsNext, товарный знак, сайт isnext.ru, базу данных клиентов и программное обеспечение.

IsNext – "отколовшаяся" часть крупнейшего ритейлера автозапчастей Exist – с октября был в стадии ликвидации из-за финансовых проблем.  Группа ВГС была готова приобрести бизнес компании при условии реструктуризации долга,  который оценивался в сумму не менее 500 млн рублей. Потенциальный покупатель планировал провести переговоры с поставщиками ритейлера и до 20 декабря объявить о своем окончательном решении. Как сообщают источники на рынке, итогом стало приобретение 100% IsNext.

У группы ВГС уже есть выстроенная система железнодорожной логистики и складских помещений. Чтобы эффективнее их использовать, компания решила заняться импортом автозапчастей. Для этого в мае 2017 года было зарегистрировано ООО «Компонетикс», начавшее импортировать запчасти из Юго-Восточной Азии. «Мы бы двигались сами, но две недели назад меня познакомили с Владиславом Доморацким. И мы выработали решение, по которому Владислав Доморацкий выходит из бизнеса. Мы получаем полностью торговую сеть, всю систему контрактинга, особенно внешнеторгового»,— рассказал "Ъ"  в начале декабря гендиректор УК «Группа ВГС» Алексей Шумков .

Доморацкий тогда подтвердил, что полностью выйдет из бизнеса IsNext в случае его покупки  ВГС. Он не участвует в управлении ритейлером с октября, когда операционная структура IsNext ООО "Эксист-М" запустила процесс добровольной ликвидации.

В состав Группы ВГС входят компании, проводящие техническое обслуживание, мойку и ремонт подвижного состава РЖД,— ЗАО «Вагон-сервис», ЗАО «Локомотивтранссервис» и ЗАО «Депо №1», а также пакеты акций АО «Вагонреммаш» и АО «Объединенная вагоноремонтная компания».

Компания isNext возникла в результате корпоративного конфликта внутри крупнейшего ритейлера автозапчастей и комплектующих Exist.

Хроника раскола

В сентябре 2016 года в Exist.ru разгорелся корпоративный конфликт. Трое совладельцев "А+А Эксист Инфо" Юрий Буковников, Валерий Чикин и Юрий Поляков пожелали продать свой актив за $25 млн. ООО "А+А Эксист Инфо" специализировалось на IT-поддержке и технологическом обеспечении интернет-продаж Exist.ru. Как пояснил Чикин, три совладельца сочли $50 млн справедливой стоимостью компании, а свою долю оценили в $25 млн. Предшествовали решению о продаже разногласия о путях развития компании между совладельцами.

Владислав Доморацкий, еще один совладелец, по словам Чикина, предложил за нее $10 млн, причем фиксированную сумму в рублях без индексации и какого-либо залога, в рассрочку на пять лет. Он также требовал условия, которые бы обязывали партнеров работать в компании пять лет.

ООО "А+А Эксист-Инфо" было основано Чикиным, Поляковым и Буковниковым совместно с Доморацким, который до этого открыл несколько небольших точек приема-выдачи заказов автозапчастей. Компания запустила интернет-продажи через сайт Exist.ru. На нее же были зарегистрированы домен и товарный знак. Согласно договору, "А+А Эксист-Инфо" получала плату за размещение информации о товарах на своем сайте.

В январе 2017 года в интернет-ритейлере Exist.ru изменился состав акционеров. В результате двухэтапной сделки, 70% акций компании "А+А Эксист-Инфо" (владеет брендом онлайн-магазина) перешли совладелице транспортной компании "Желдорэкспедиция" Евгении Назаровой, Еще 30% остались у Юрия Буковникова.

Продажи и IT-составляющая магазина разведены – непосредственно торговлей занимается ООО "Эксист-М", которым владеют Владислав Доморацкий (60%), Алексей Белов и Максим Мартынов (по 20%). Им же принадлежат центральный склад и региональные офисы.

Вместе с долей в ООО "А+А Эксист Инфо" были проданы также принадлежавшие этой компании права на бренд и сайт Exist.ru. Торговый бизнес, центральный склад и сеть офисов продаж в Москве и регионах остались в собственности Доморацкого и его партнеров.

Теги:    IsNext


Прокомментировать


:D
:)
:(
:o
:shock:
:?
8)
:lol:
:x
:P
:oops:
:cry:
:evil:
:twisted:
:roll:
:wink:
:!:
:?:
:idea:
:arrow:
:|
:mrgreen:
.
Читайте также

Мы хорошая, добросовестная фирма, но заказов очень мало, сделали сайт, подскажите что не так. 5

Vladimir Ivanchenko:Мы хорошая, добросовестная фирма, но заказов очень мало, сделали сайт, подскажите что не так. Товар качественный, все нормально. Но в интернет-сфере мы новички. Подскажите,…
МВидео
Онлайн приносит "М.Видео" пятую часть продаж

Как ритейлер сумел нарастить интернет-продажи до 20% от всего оборота
furnish
Мебель требует шоу-рума?

The Furnish откроет второй шоурум, с прицелом на переход к омниканальной модели




Рубрикатор

Открытие бизнеса

Привлечение клиентов

Удержание клиентов

Ведение бизнеса

Тенденции развития



Популярные темы
"Ригла" Alibaba AliЕxpress Amazon Avito Black Friday Cainiao GfK Goods.ru IKEA JD LED agency LetoSale Office Sharing Otto seo smm UTM Законопроект Исследования Киберпонедельник Китай М.Видео Максим Ноготков Олег Малис Роспатент Сафмар Сбербанк Связной Техносила Эльдорадо Энтер Юлмарт аудит беспилотники доставка дроны инвестиции мобильные покупки начинающим онлайн-аптеки онлайн-кинотеатры онлайн-продажа лекарств распродажа юмор

2001 - 2017 © Оборот.ру. Все права защищены