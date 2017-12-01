IsNext купила группа ВГС

Группа ВГС, обслуживающая ОАО "РЖД", приобрела интернет-магазин автозапчастей IsNext. Об этом Оборот.ру сообщили сразу несколько анонимных источников на рынке. Сумма сделки пока неизвестна. Официально о заключении сделки будет объявлено завтра.

Группа ВГС – управляющая компания, которая занимается предприятиями в сфере логистики и машиностроения. О ее интересе к покупке IsNext стало известно в начале декабря. Тогда же сообщалось и что конкретно хочет приобрести ВГС: саму торговую площадку IsNext, товарный знак, сайт isnext.ru, базу данных клиентов и программное обеспечение.

IsNext – "отколовшаяся" часть крупнейшего ритейлера автозапчастей Exist – с октября был в стадии ликвидации из-за финансовых проблем. Группа ВГС была готова приобрести бизнес компании при условии реструктуризации долга, который оценивался в сумму не менее 500 млн рублей. Потенциальный покупатель планировал провести переговоры с поставщиками ритейлера и до 20 декабря объявить о своем окончательном решении. Как сообщают источники на рынке, итогом стало приобретение 100% IsNext.

У группы ВГС уже есть выстроенная система железнодорожной логистики и складских помещений. Чтобы эффективнее их использовать, компания решила заняться импортом автозапчастей. Для этого в мае 2017 года было зарегистрировано ООО «Компонетикс», начавшее импортировать запчасти из Юго-Восточной Азии. «Мы бы двигались сами, но две недели назад меня познакомили с Владиславом Доморацким. И мы выработали решение, по которому Владислав Доморацкий выходит из бизнеса. Мы получаем полностью торговую сеть, всю систему контрактинга, особенно внешнеторгового»,— рассказал "Ъ" в начале декабря гендиректор УК «Группа ВГС» Алексей Шумков .

Доморацкий тогда подтвердил, что полностью выйдет из бизнеса IsNext в случае его покупки ВГС. Он не участвует в управлении ритейлером с октября, когда операционная структура IsNext ООО "Эксист-М" запустила процесс добровольной ликвидации.

В состав Группы ВГС входят компании, проводящие техническое обслуживание, мойку и ремонт подвижного состава РЖД,— ЗАО «Вагон-сервис», ЗАО «Локомотивтранссервис» и ЗАО «Депо №1», а также пакеты акций АО «Вагонреммаш» и АО «Объединенная вагоноремонтная компания».

Компания isNext возникла в результате корпоративного конфликта внутри крупнейшего ритейлера автозапчастей и комплектующих Exist.

Хроника раскола

В сентябре 2016 года в Exist.ru разгорелся корпоративный конфликт. Трое совладельцев "А+А Эксист Инфо" Юрий Буковников, Валерий Чикин и Юрий Поляков пожелали продать свой актив за $25 млн. ООО "А+А Эксист Инфо" специализировалось на IT-поддержке и технологическом обеспечении интернет-продаж Exist.ru. Как пояснил Чикин, три совладельца сочли $50 млн справедливой стоимостью компании, а свою долю оценили в $25 млн. Предшествовали решению о продаже разногласия о путях развития компании между совладельцами.

Владислав Доморацкий, еще один совладелец, по словам Чикина, предложил за нее $10 млн, причем фиксированную сумму в рублях без индексации и какого-либо залога, в рассрочку на пять лет. Он также требовал условия, которые бы обязывали партнеров работать в компании пять лет.

ООО "А+А Эксист-Инфо" было основано Чикиным, Поляковым и Буковниковым совместно с Доморацким, который до этого открыл несколько небольших точек приема-выдачи заказов автозапчастей. Компания запустила интернет-продажи через сайт Exist.ru. На нее же были зарегистрированы домен и товарный знак. Согласно договору, "А+А Эксист-Инфо" получала плату за размещение информации о товарах на своем сайте.

В январе 2017 года в интернет-ритейлере Exist.ru изменился состав акционеров. В результате двухэтапной сделки, 70% акций компании "А+А Эксист-Инфо" (владеет брендом онлайн-магазина) перешли совладелице транспортной компании "Желдорэкспедиция" Евгении Назаровой, Еще 30% остались у Юрия Буковникова.

Продажи и IT-составляющая магазина разведены – непосредственно торговлей занимается ООО "Эксист-М", которым владеют Владислав Доморацкий (60%), Алексей Белов и Максим Мартынов (по 20%). Им же принадлежат центральный склад и региональные офисы.

Вместе с долей в ООО "А+А Эксист Инфо" были проданы также принадлежавшие этой компании права на бренд и сайт Exist.ru. Торговый бизнес, центральный склад и сеть офисов продаж в Москве и регионах остались в собственности Доморацкого и его партнеров.