Google улучшил поиск по отелям и билетам

В Google Flights появился раздел Tips, который рассказывает пользователям о том, как сэкономить на авиаперелетах. По сути, это блок, который демонстрируется под результатами поиска по авиабилетам. В нем будет указано, когда и насколько может подешеветь перелет в нужном направлении. Если удешевления не ожидается, то и об этом будет упомянуто. Цены предсказываются на базе алгоритмов машинного обучения. Выглядит это примерно так:

Аналогичный инструментарий стал доступен и для поиска Google по отелям. Сервис будет рассказывать путешественникам о том, насколько загружены отели в целевом регионе (например, в тех случаях, если там проводятся фестивали, конференции и прочие массовые мероприятия), и как это сказывается на цене номера. Если пользователю будет нужно, то можно подписаться на оповещения о снижении цены по электронной почте. Выглядит блок примерно так:

Аналогичный функционал, призванный дать пользователям возможность сэкономить, запущен и для сервиса Google Trips, который позволяет планировать путешествия.