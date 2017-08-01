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Google расширил информацию о товарах в Search Console 12:58

Google расширил информацию о товарах в Search Console

В отчете "Структурированные данные" в Search Console появилась дополнительная информация о товарах. А именно: бренд, цена, название, модель и адрес страницы.

Как сообщает seroundtable.com, нововведение заметило большое количество специалистов в сфере интернет-рекламы.

google-structured-data-report-product-1502797806

Новые поля с данными появились и в отчетах для видео. Теперь они выглядят так:

5555Официального комментария Google относительно изменений пока не последовало. Впрочем, вполне вероятно, что это лишь часть из цепочки нововведений, так как известно, что Google сейчас активно обновляет Search Console.



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