Google обновил интерфейс панели о местных компаниях

Google обновил интерфейс панели знаний, появляющейся при поиске информации о локальных компаниях.

О том, что поисковик тестирует новую версию мобильного интерфейса с двумя вкладками (обзор и отзывы), стало известно примерно месяц назад. Сейчас, похоже, период тестирования закончен, а нововведение запущено в эксплуатацию. Причем сделано это сразу во всем мире.

Официального подтверждения запуска со стороны Google нет, однако ресурс searchengines.ru уже сделал скриншот обновления и в российской версии поисковика.

Как видно из скриншота, теперь блок содержит две вкладки. На первой размещена общая информация о компании, а на второй – средняя оценка от пользователей и их отзывы.

Первым нововведение заметил SEO-специалист из Торонто Сергей Алаков, который отметил, что новый вид вкладок блока отображается в разных браузерах и для большого количества заведений.

Кстати, в мае Google тестировал раздел Highlights, который давал краткую характеристику различным локальным компаниям. В нем размещаются иконки с надписями, например, "тихое и уютное место" или "критики советуют".