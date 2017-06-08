/
Регистрация
Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Читайте нас также:
/
Регистрация

об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Новости SEO и продающий маркетинг
Главная Новости Привлечение клиентов SEO и продающий маркетинг
Google обновил интерфейс панели о местных компаниях 08/06/2017

Google обновил интерфейс панели о местных компаниях

Google обновил интерфейс панели знаний, появляющейся при поиске информации о локальных компаниях.

О том, что поисковик тестирует новую версию мобильного интерфейса с двумя вкладками (обзор и отзывы), стало известно примерно месяц назад. Сейчас, похоже, период тестирования закончен, а нововведение запущено в эксплуатацию. Причем сделано это сразу во всем мире.

Официального подтверждения запуска со стороны Google нет, однако ресурс searchengines.ru уже сделал скриншот обновления и в российской версии поисковика.

local-panel

 

Как видно из скриншота, теперь блок содержит две вкладки. На первой размещена общая информация о компании, а на второй – средняя оценка от пользователей и их отзывы.

Первым нововведение заметил SEO-специалист из Торонто Сергей Алаков, который отметил, что новый вид вкладок блока отображается в разных браузерах и для большого количества заведений.

Кстати, в мае Google тестировал раздел Highlights, который давал краткую характеристику различным локальным компаниям. В нем размещаются иконки с надписями, например, "тихое и уютное место" или "критики советуют".



Прокомментировать



:D
:)
:(
:o
:shock:
:?
8)
:lol:
:x
:P
:oops:
:cry:
:evil:
:twisted:
:roll:
:wink:
:!:
:?:
:idea:
:arrow:
:|
:mrgreen:
.
Читайте также
canvas
Facebook добавил три шаблона для продвижения товаров

Онлайн-продавцам будет удобнее рекламировать свои предложения через объявления формата Canvas
конкуренция
ABC-тестирование двух сервисов рекомендаций закончилось скандалом

Retail Rocket обвинил своего конкурента Rees46 в подделке результатов АВС-теста на сайте интернет-магазина "Дочки-сыночки"

Нет продаж с сайта 5

Видео: https://screencast.com/t/TnPgit7N




Рубрикатор

Открытие бизнеса

 Бизнес-планирование
 Привлечение инвестиций
 Название и регистрация
 Сайт и приложение
 Первые шаги

Привлечение клиентов

 SEO и продающий маркетинг
 Продвижение бренда
 Нестандартные методы продвижения
 Эффективность рекламы

Удержание клиентов

 Дизайн и usability
 Контент
 CRM и повторные продажи

Ведение бизнеса

 Автоматизация
 Бухгалтерия и налогообложение
 Безопасность
 Доставка и логистика
 Обучение и управление персоналом
 Общий менеджмент
 Платежные системы
 Управление ассортиментом
 Юридические вопросы

Тенденции развития

 Российские тенденции
 Международные тенденции

Популярные темы
"Ригла" Alibaba AliЕxpress Amazon Avito Black Friday Cainiao GfK Goods.ru IKEA JD LED agency LetoSale Office Sharing Otto seo smm Законопроект Исследования Киберпонедельник Китай М.Видео Максим Ноготков Олег Малис Роспатент Сафмар Сбербанк Связной Техносила Эльдорадо Энтер Юлмарт аудит беспилотники доставка дроны инвестиции китайские интернет-магазины логистика мобильные покупки онлайн-аптеки онлайн-кинотеатры онлайн-продажа лекарств распродажа юмор
2001 - 2017 © Оборот.ру. Все права защищены