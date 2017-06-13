В первом квартале 2017 расходы на мобильную рекламу во всем мире выросли почти в полтора раза год к году, утверждают аналитики платформы для мобильной рекламы Smaato.

По их данным, с начала года наиболее активно росла мобильная реклама в Азиатско-Тихоокеанском регионе (139%), за ним следуют Европа, Ближний Восток, Россия и Африка (28%), чуть ниже показатели в Северной и Южной Америке (22%).

Мобильные версии браузеров уступили мобильным приложениям. 90% своего времени или приблизительно 2 часа в день пользователи проводят в приложениях. Причем такая картина наблюдается по всему миру, этот показатель практически не отличается от страны к стране.

Девять десятых "мобильных" рекламных бюджетов было затрачено на объявления, внедренные непосредственно в приложения. Остальное пришлось на сайты, оптимизированные для мобильных устройств.

Наиболее популярна такая реклама в приложениях в США, Австралии и Великобритании – прирост составил порядка 94% в каждой из стран. В тройке лидеров также оказались Канада (93%) и Китай (89%).

Пик просмотров мобильной рекламы приходится на период с 19 до 22.30 часов. Специалисты Smaato рекомендуют учитывать это, планируя рекламные компании.

О том, что мобильная реклама переживает резкий подъем и к 2018 году станет самой востребованной среди прочих, аналитики говорили еще год назад. По прогнозам ZenithOptimedia, уже в следующем году количество мобильной рекламы должно превысить, хоть и незначительно (на 0,2%), количество объявлений на десктопах.