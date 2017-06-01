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ФНС разрешила брать онлайн-кассы напрокат 13:46

ФНС разрешила брать онлайн-кассы напрокат

В письме, направленном в Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ), Федеральная налоговая служба (ФНС) сообщила, что новые кассы, которыми должны быть оснащены все торговые интернет-предприятия уже к 1 июля нынешнего года, можно не покупать, а брать в аренду. Письмо подписано заместителем главы ведомства Даниилом Егоровым, а разрешение вступило в силу с 19 мая.

"Организация или индивидуальный предприниматель может иметь контрольно-кассовую технику как в собственности, так и на праве пользования и/или владения, — говорится в письме. — ФНС считает возможным применение технического решения для интернет-торговли при соблюдении ФЗ-54"

Покупка новой кассы, передающей данные о продажах в налоговую инспекцию в режиме реального времени, сейчас обходится предпринимателям от 35 тыс. рублей и выше. Производители утверждают, что в случае аренды продавцы получат не только все необходимые для использования новой кассы решения за 3 тыс. рублей в месяц (а при аренде большого количества аппаратов эта сумма снижается), но и возможность своевременно удовлетворить требования закона. Правда, при этом указывают, что для выхода на полную мощность проекту потребуется дополнительная настройка.

Однако пока производители отстают от графика. За первые три месяца года было произведено всего 500 тыс. фискальных накопителей – ключевого элемента касс нового типа. Это и при том, что для полного переоснащения торговых предприятий требуется около 1,2 млн таких устройств.

У ФНС несколько иные данные: ведомство называет цифру в 600 тыс. аппаратов. А генеральный директор компании-производителя "Платформа ОФД" Алексей Баров заявил, что ежедневно устанавливается 10-15 тысяч новых устройств.

Другой проблемой перехода на кассовые аппараты нового типа является сложность самого закона, все его нюансы трудно понять представителям малого и среднего бизнеса, не имеющим в штате специалистов соответствующего профиля.  По мнению производителей устройств, аренда "под ключ" упростит предпринимателям внедрение, поскольку сопровождается всем необходимым комплексом технических и бизнес-решений.

"Помимо кассы, при аренде оказывается помощь в ее регистрации в ФНС, оказываются услуги оператора фискальных данных, проводится интеграция магазина с популярными CMS-платформами и платежными сервисами, заводится личный кабинет пользователя для мониторинга состояния касс, проводится сервисное обслуживание аппаратов", — рассказал президент компании-производителя ККТ АТОЛ Алексей Макаров.

Президент "Деловой России" Алексей Репик уверен, что "вариативность в решениях о приобретении или аренде или лизинге ККТ увеличивает возможности бизнеса выстраивать свою стратегию". В качестве примера он приводит временные проекты, где аренда кассы будет выгоднее покупки. Однако представитель рынка также отмечает, что для обеспечения исполнения закона нужно принять и другие меры, в частности, обеспечить доступом в Интернет все точки продаж в стране, что пока не сделано.



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