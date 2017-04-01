Fashion примеряет VR-очки

В столице Татарстана развивается продажа модной одежды при помощи очков виртуальной реальности. ТЦ "Мега" запустил проект под названием "Мода 360", который позволяет посетить виртуальный модный показ и в ходе него отложить в корзину приглянувшиеся товары. Забрать отложенное покупатели могут в 7 магазинах-партнерах.

Стоимость проекта составила 70 млн рублей, разрабатывался он в течение года. Пространство представляет собой специально оборудованную зону с очками виртуальной реальности. Надев их, посетители могут почувствовать себя в первом ряду на виртуальном модном показе. По его окончании выбранные модели появятся на экране электронного стола в личном кабинете участника. Здесь покупатели могут поменять их цвет или размер.

Гендиректор "Икеа Сентерс Рус Оперейшнс" Софья Трофимова полагает, что рост электронной коммерции не разрушит индустрию моды, а ТЦ не уступят интернет-магазинам, если будут вкладываться в развитие сервисов.

По ее мнению, несмотря на массовый переход сферы fashion в онлайн формат, потребность в физическом совершении покупок, возможности померить, потрогать, посмотреть на модель в живую будет присутствовать у покупателей всегда. Трофимова подчеркнула, что торговым центрам стоит совершенствовать свои сервисы, в том числе вкладывая средства в расширение доли ecommerce.

При этом сама IKEA ограничивается использованием сайта в качестве витрины и начинать работать в формате полноценного интернет-магазина особо не торопится – очередная информация о предстоящем запуске онлайн-магазина для Москвы и Московской области датируется октябрем прошлого года.