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ФАС возбудила дело против KupiVIP из-за рекламной рассылки 08/06/2017

ФАС возбудила дело против KupiVIP из-за рекламной рассылки

Московское УФАС России возбудило дело в отношении ООО "Приват Трейд" (компания, которой принадлежит KupiVIP) о нарушении положений законодательства о рекламе. Частное лицо подало жалобу, что ему без его согласия присылали на e-mail письма с сообщениями о скидках и акциях. Теперь компании грозит крупный штраф.

Ведомство посчитало, что компания нарушила Закон о рекламе (статья 18, ч.1), распространяя рекламу без согласия абонента на ее получение. Надзорный орган установил, что компания посылала на личную электронную почту пользователя предложения о приобретении товаров со скидкой в интернет-магазине KUPIVIP.RU. По закону о рекламе, это можно делать только при условии предварительного согласия адресата.

ООО "Приват Трейд" не смогло представить подтверждение того, что адресат согласился на получение рассылки.   По кодексу об административных правонарушениях(ст. 14.3), в этом случае нарушителю грозит крупный штраф. Юрлицо обязано заплатить от 100 до 500 тысяч рублей.

Кстати

Бизнес-модель Kupivip предполагает распродажу складских остатков брендовой одежды по сниженным ценам, а при такой схеме рекламные рассылки о спецпредложениях являются очень важным каналом продаж.



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