FAQ о компании можно показать в поиске

Google "Мой бизнес" разрешит рекламодателям показывать прямо в выдаче ответы на часто задаваемые вопросы об их компаниях. Нововведение, правда, доступно пока лишь для пользователей ОС Android, говорится в рекламном сообществе Google.

Новый функционал позволит онлайн-продавцам подтолкнуть покупателей к выбору именно их площадок. Например, в блок вопросов можно добавить ответ о том, что содержат предлагаемые интернет-магазином продукты.

Внешне это будет выглядеть так:

Что позволяет сделать новая функция:

Добавить ответы на часто задаваемые вопросы, которые могут интересовать пользователей Android, ищущих что-либо на картах Google.

Отвечать на вопросы пользователей. Если на смартфоне установлено приложение "Карты" от Google, то оно будет присылать push-уведомления о приходящих вопросах.

Голосовать (ставить лайки) за вопросы и ответы, чтобы привлекать к ним больше внимания.

В ближайшие недели Google начнет масштабное развертывание новой функции, а пока что рекомендует всем рекламодателям начать добавлять наиболее популярные вопросы и ответы в "Мой бизнес".

Стоит отметить, что это не единственное нововведение в "Моем бизнесе". Чуть ранее Google предложил рекламодателям использовать дополнительные ссылки для организации, например, поиска по товарам прямо из выдачи.