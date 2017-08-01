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Facebook открыл маркетплейс в Европе 12:05

Facebook открыл маркетплейс в Европе

Европейским онлайн-продавцам облегчили продвижение товаров через Facebook. Социальная сеть запустила торговую площадку, работающую на европейском рынке. Платформа заработала сразу в 17 странах.

Как говорится в официальном сообщении компании, сейчас услугами маркетплейса могут воспользоваться в Австрии, Бельгии, Чехии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Венгрии, Ирландии, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Испании, Швеции и Швейцарии.

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В Facebook уточняют, что главная цель проекта – это облегчить пользователям поиск, выбор и изучение информации о товаре. И площадка обещает быть востребованной. Дело в том, что только в мае и только в США было опубликовано 18 млн товаров. И эта цифра продолжает расти.

Торговать на площадке может любой зарегистрированный пользователь.



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