Facebook открыл маркетплейс в Европе
Европейским онлайн-продавцам облегчили продвижение товаров через Facebook. Социальная сеть запустила торговую площадку, работающую на европейском рынке. Платформа заработала сразу в 17 странах.
Как говорится в официальном сообщении компании, сейчас услугами маркетплейса могут воспользоваться в Австрии, Бельгии, Чехии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Венгрии, Ирландии, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Испании, Швеции и Швейцарии.
В Facebook уточняют, что главная цель проекта – это облегчить пользователям поиск, выбор и изучение информации о товаре. И площадка обещает быть востребованной. Дело в том, что только в мае и только в США было опубликовано 18 млн товаров. И эта цифра продолжает расти.
Торговать на площадке может любой зарегистрированный пользователь.
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есть кто работающий или подумывающий выходить на международный уровень? подбираю варианты товаров по теме хендмейда или хотя п закосов под таковой -дерево, интерьерные и т.п.
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