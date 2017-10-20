Facebook откроет истории для брендов

Соцсеть Facebook открывает свою функцию "Истории" для публичных страниц брендов. Как сообщает marketingland.com, несмотря на запуск нового инструмента, у бизнеса не будет инструментов для платного продвижения собственных историй.

Напомним, что истории – это фото- или видеосообщения, которые демонстрируются пользователям сутки, а затем исчезают. Этот функционал уже давно доступен в Instagram.

Публиковать свои истории бренды смогут уже в следующем месяце. Делать это можно будет с iOS или Android-устройств. В отличие от обычных пользователей, у брендов не будет возможности делать репост из Facebook в Instagram и наоборот.

Представитель Facebook отметил, что бренды давно просили соцсеть сделать истории доступными им, так как это открывает новые возможности для коммуникации с аудиторией, создания более веселых и вовлекающих сообщений.

В Facebook отмечают, что на данный момент не планируется создание никакого инструмента продвижения, который мог быть добавлять истории в новостную ленту пользователей.

В то же время в соцсети подчеркивают, что на данный момент истории в Facebook не так популярны, как, например, в Instagram. Следовательно, бренды смогут получить приличный уровень охвата бесплатно. Правда, по мере роста популярности этой функции, сделать это будет все сложнее.