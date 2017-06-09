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Facebook добавил три шаблона для продвижения товаров 09/06/2017

Facebook добавил три шаблона для продвижения товаров

Социальная сеть Facebook добавила шаблоны для рекламных объявлений формата Canvas. Кроме того, Canvas теперь может использоваться и в формате Collection.

Новые шаблоны получили названия Get New Customers, Sell Products и Showcase Your Businesses. Каждый из них призван решить специфические бизнес-задачи, говорится в сообщении AdWeek.

В чем отличия каждого из них?

Get New Customers. Этот шаблон позволяет подгружать данные с посадочной страницы сайта, чтобы заинтересовать пользователей предложением рекламодателя.

Sell Products. Позволяет наглядно представить продвигаемый товар или услугу, а также организовать быструю его продажу.

Showcase Your Businesses. Дает возможность представить ваши товары или услуги в наиболее выгодном свете. Для этого может быть использовано сочетание видео и фотоматериалов.

Напомним, что формат Canvas был запущен в феврале 2016 года. Его основной задачей было создать новый уникальный опыт для мобильных пользователей. Collection же был запущен в марте этого года.



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