Еще один ритейлер вложился в недвижимость

Российский интернет-ритейлер Wildberries построит собственный логистический центр в Подольском районе Московской области. Для этого компания приобрела осенью прошлого года земельный участок площадью 25 гектаров в индустриальном парке "Коледино".

Ориентировочный размер инвестиций в само строительство – 3 млрд рублей. Впрочем, такие траты, по оценке экспертов, все равно окажутся для Wildberries примерно на 15% меньше, чем если бы компания решила приобрести готовый объект.

Многие российские гиганты ecommerce сейчас активно обрастают собственными складскими мощностями. Например, "Юлмарт" уже запустил большой центр исполнения заказов в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге и анонсировал строительство еще 12 объектов в регионах. Также занят отстраиванием нового складского комплекса в Твери OZON. Кроме того, недавно о планах по созданию крупного полиассортиментного центра заявил и многоканальный ритейлер "М.Видео".

Как пояснила Oborot.ru PR-директор Ozon Мария Назамутдинова, покупать ритейлеру недвижимость или нет, зависит от его целей. "Часть мы арендуем и часть – в собственности. Аренда помогает выходить в регионы быстро. Но в сердце нашего ритейлера – Твери – в центре оформляется более 90% заказов. Поэтому земля здесь в собственности, и еще есть запас для развития", – прокомментировала она.

Представители "М.Видео" сообщили, что компания выступает сторонником аутсорсинга всех непрофильных функций, в том числе, логистических: ритейлер арендует распределительные центры, а для онлайн-продаж использует, в том числе, собственные магазины как точки выдачи интернет-заказов и мини-склады.

"ИТ-инструменты и выстроенные тендерные процедуры позволяют получать максимальный уровень качества со стороны партнеров при четком контроле расходов. При этом мы активно инвестируем в программные продукты и используем все доступные технологии, например, математические модели на основе big data, что позволяет компании эффективно управлять стоком и планировать цепочки поставок. Вместе с логистическими партнерами мы тестируем и внедряем целый ряд технических решений, обеспечивающих качественный сервис, например, мобильные приложения для водителей-экспедиторов. Несмотря на сервисные проекты и рост продаж по сравнению с 2015 годом, "М.Видео" по итогам 2016 года снизила расходы на логистику и склады", – рассказала Oborot.ru представитель ритейлера Валерия Андреева.

По мнению директора управления логистики и формирования заказов интернет-компании "Юлмарт" Павла Олонова, без собственной логистической инфраструктуры невозможно достичь успехов в области электронной торговли в России. "Новый формат потребления предполагает совсем другой подход к организации логистической системы, которую на сегодняшний день "на стороне" просто физически негде взять. Еще несколько лет назад, когда мы только начинали реализовывать проекты по строительству собственных крупных объектов нового поколения, другие участники рынка делали ставку на арендованные площади. Сегодня ситуация кардинально изменилась: игроки ecommerce понимают, что своя логистическая инфраструктура является прочной основой для масштабирования бизнеса. На этапе проектирования можно заложить все необходимые технические характеристики, ориентируясь на потребности компании, оснастить современным оборудованием и системами хранения. В дальнейшем – легко контролировать весь цикл движение товара, создавать новые бизнес-модели по работе с клиентами, развивать спектр логистических услуг для партнеров", – заявил он Oborot.ru.