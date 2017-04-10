ECOM.Future проявит лучшие ecommerce решения

Сегодня стартует конкурс инновационных решений для электронной коммерции ECOM.Future. Победителю достанется выставочный стенд стоимостью 100 тысяч рублей, выход на целевую аудиторию и полноценная медийная поддержка со стороны организаторов выставки ECOM Expo'17, которая пройдет 24-25 мая в московском КВЦ "Сокольники".

Для участия в конкурсе необходимо предложить новые решения для интернет-ритейла, принципиально отличающееся от всего, что уже есть в этой сфере.

В качестве заявки на участие нужно:

С 10 апреля и до 22:00 14 апреля опубликовать в социальной сети Facebook пост с максимально подробным описанием своего проекта;

Добавить в него фразу "Я участвую в @ecomexpo";

Сделать в нем ссылку на сайт выставки http://expo.oborot.ru/about.html.

Шесть лучших проектов будут объявлены уже 17 апреля. Три из них выберут пользователи соцсети – это определится по количеству лайков. Еще три – эксперты электронной коммерции.

Все шесть финалистов получат возможность выступить на пленарном заседании ECOM Expo`17 и пообщаться с представителями крупнейших интернет-магазинов. Победитель получит стенд стоимостью 100 тысяч рублей, а информация о его проекте будет размещена в каталоге выставки и на сайте Oborot.ru. Торжественное награждение победителя состоится на главной сцене выставки.

"ECOM.Future – это реальная возможность получить доступ к огромной аудитории ecommerce рынка и ритейлеров, которые придут на выставку и смогут узнать о вас и вашей разработке. Мы ожидаем на ECOM Expo более 8 000 специалистов. Кстати, победитель ECOM.Future сможет отдельно представить свой проект посетителям выставки – топ-менеджерам и директорам крупнейших торговых сетей в рамках экскурсии по ECOM Expo", – рассказал руководитель выставки ECOM Expo`17 Иван Кургузов.

Полные правила и информацию о конкурсе можно найти здесь.

В прошлом году победителем ECOM.Future стал сервис GetParcel, оптимизирующий доставку для бизнеса благодаря использованию принципов "больших данных".